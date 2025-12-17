¡Le dio con todo! José Ramón Fernández humilló a Faitelson y le pone nuevo apodo: "El más imbécil"

"Puedes opinar o no opinar, pero no atacar violentamente. ¿Por qué crees que eres el número uno? No, por Dios. Me parece falta de neuronas, falta de inteligencia", comentó <b>José Ramón </b>sobre su ex pupilo. "Han creado un Frankenstein, ha hecho mucho daño y Mohamed actuó como tal. ¡No hay más! Porque en tu casa no puedes permitir que te lleguen a decir: ¿por qué no sacas a tal jugador? ¡Estás equivocado! Es el Frankenstein de los medios", añadió. Para cerrar el tema, <b>Sergio Dipp </b>le dijo a <b>José Ramón </b>que <b>Faitelson </b>es "tú alumno número uno, el más destacado". Y el periodista respondió "el más imbécil".