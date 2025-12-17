Costa Rica y Panamá conocen la noticia que Pumas confirma de Keylor Navas y Carrasquilla tras quedar fuera del Mundial 2026

<br />En ese torneo también fue eliminado en el <b>repechaje</b>, por lo que en este Clausura su misión será guiar por primera vez a su equipo a la Liguilla.Además de <b>Navas y Carrasquilla</b>, Pumas cuenta en sus filas con el colombiano Álvaro Angulo, el brasileño <b>Nathan Silva</b> y el ecuatoriano Pedro Vite.También destaca la experiencia del español Rubén Duarte. Entre sus estrellas nacionales aparece el delantero <b>Guillermo Martínez,</b> quien ha recibido algunas convocatorias a selección.