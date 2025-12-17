Costa Rica y Panamá conocen la noticia que Pumas confirma de Keylor Navas y Carrasquilla tras quedar fuera del Mundial 2026

El costarricense Keylor Navas y el panameño Adalberto Carrasquilla lideran la concentración, que se inició este martes, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano rumbo al torneo de Clausura 2026. Navas, quien vivió la decepción de quedar fuera del Mundial con Costa Rica, será el líder de los Pumas que buscarán cumplir un torneo sobresaliente que los clasifique a la liguilla del certamen, luego de que el torneo pasado quedaron eliminados en el repechaje.

Carrasquilla buscará mantener la consistencia mostrada en el Apertura, en el que fue titular en 14 de 17 partidos, para seguir como uno de los habituales en la selección de su país que participará en la Copa del Mundo del próximo año. Los Pumas son dirigidos por Efraín Juárez, un entrenador de 37 años que tuvo un exitoso debut en el banquillo con el Atlético Nacional colombiano, al que llevó a ganar la Copa y la liga en el 2024. Juárez, quien como jugador surgió de la cantera de los felinos, está a cargo del equipo desde marzo del 2025.



En ese torneo también fue eliminado en el repechaje, por lo que en este Clausura su misión será guiar por primera vez a su equipo a la Liguilla. Además de Navas y Carrasquilla, Pumas cuenta en sus filas con el colombiano Álvaro Angulo, el brasileño Nathan Silva y el ecuatoriano Pedro Vite. También destaca la experiencia del español Rubén Duarte. Entre sus estrellas nacionales aparece el delantero Guillermo Martínez, quien ha recibido algunas convocatorias a selección.