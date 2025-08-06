MLS y Portugal: Julián Martínez, el jugador del Olimpia más deseado en el mercado de fichajes; esta sería su decisión

Curiosamente, <b>Martínez </b>no fue parte del once titular en el último partido del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/hercules-vs-olimpia-en-vivo-copa-centroamericana-ver-partido-espn-online-CP26925124" target="_blank">Olimpia ante el CD Hércules</a> </b>por la <b>Copa Centroamericana</b>, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su salida. En su lugar, el defensor uruguayo <b>Facundo Queiróz </b>ocupó su puesto, lo que ha generado más especulaciones acerca de su futuro.El defensor hondureño ha visto un aumento en su cotización gracias a su destacada participación en la Copa Oro, y no solo Portugal está interesado. En su momento, también recibió ofertas de la MLS, con el <b>New York City FC </b>y el <b>Philadelphia Union </b>mostrando interés, pero finalmente parece que su destino estará en la liga portuguesa.