MLS y Portugal: Julián Martínez, el jugador del Olimpia más deseado en el mercado de fichajes; esta sería su decisión

Julián Martínez, defensor del Olimpia, ha sido uno de los futbolistas más sonados en este mercado de fichajes tras una destacada participación en la Copa Oro 2025 con la Selección de Honduras, llegando hasta las semifinales del torneo con la Bicolor. Desde el entorno del zaguero de 21 años se han encendido los rumores sobre su posible salida al extranjero, y parece que estos podrían convertirse en realidad en las próximas horas si no se cae todo de última hora.

En las últimas semanas, la especulación de que dejará al Olimpia para salir al fútbol extranjero ha sido fuerte; incluso el presidente del club merengue, Rafael Villeda, mencionó que las posibilidades de que Martínez se marche a Europa son concretas y estaban negociando lo mejor para ambas partes. Diario DIEZ pudo conocer que el zaguero de 21 años tendría un acuerdo verbal con un club de la primera división de Portugal. Aunque no se ha revelado el nombre del equipo, las negociaciones están avanzadas y el traspaso podría cerrarse en las próximas horas, solo faltando algunos detalles. Sin embargo, se especula que uno de los posibles destinos de Julián Martínez es el CD Nacional de la Primera División de Portugal, equipo donde también estuvo el hondureño Bryan Róchez y, según reportes, este mismo sería el nuevo destino de Alberth Elis, quien actualmente pertenece al Olimpia.