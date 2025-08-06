Luis Palma y Lech Poznán sufren duro revés ante el Estrella Roja, ahora complican su sueño de Champions League

Con el catracho como titular, el equipo polaco se aferraba a seguir con su camino glorioso en este torneo internacional, pero este duro revés complica sus aspiraciones y ahora deberá revertir la situación en la vuelta.

​​​​​​El sueño de ser parte de la etapa final de la Champions League se complica para Luis Palma y el Lech Poznán de Polonia, luego de caer 3-1 en el duelo de ida ante el Estrella Roja.

Desde los primeros minutos, el catracho quiso abrir el marcador con un remate desde afuera del área a ras de suelo. Palma había recibido la asistencia de Mikael Ishak.

Estrella Roja Belgrado abrió el marcador por medio de Rade Krunic, quien aprovechó un remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha y el portero no pudo controlar el balón.

A los 15 minutos lo volvió a intentar el Lech y nuevamente en las piernas de Luis Palma, quien buscaba el empate tras remate con la pierna derecha desde el interior del área, pero su tiro salió desviado por la derecha.

La igualdad del Lech Poznań llegó a los 34 minutos por medio de Mikael Ishak tras un remate de pierna derecha.

En la segunda parte, el Estrella Roja encontró la vuelta del partido y se puso 2-1 con la anotación de Rade Krunic con remate de pierna izquierda.

Luis Palma y su equipo intentaron volver al partido, pero en un pequeño descuido, el Estrella Roja encontró el 3-1 por medio Bruno Duarte, quien aprovechó la asistencia de Asistencia de Mirko Ivanic.

Al cierre del partido, Luis Palma volvió a intentar encontrarse con las redes, tras una asistencia de Robert Gumny, pero el portero se quedó con el remate del catracho.

Tras finalizado este duelo, Luis Palma y su equipo el Lech Poznán están obligados a ganar por diferencia de dos goles, compromiso que se disputará el próximo 12 de agosto.