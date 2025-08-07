Centroamérica

¡Sorpresa! Grande de Centroamérica fue humillado por equipo de Nicaragua y la directiva determina despedir al DT

Pablo Salazar, técnico costarricense, quedó al margen del Herediano de Costa Rica tras caer ante Diririangén.

  • ¡Sorpresa! Grande de Centroamérica fue humillado por equipo de Nicaragua y la directiva determina despedir al DT
2025-08-07

El Club Sport Herediano oficializó la salida del técnico Pablo Salazar, quien apenas dirigió unos meses al equipo. La decisión llegó después de una dura derrota 4-2 contra el Diriangén de Nicaragua en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2025, partido que generó gran preocupación en la dirigencia rojilla.

El comunicado oficial del Herediano fue claro y agradecido: "El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo".

Costa Rica pierde a legionario europeo tras ser fichado por equipo de Arabia Saudita: rival de Romell Quioto

Por su parte, Salazar externó su sentir en redes sociales, mostrando respeto y gratitud: "Por amor, respeto y humildad, hay que saber aceptar. Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y con la fuerza herediana por la oportunidad de trabajar en esta institución. Por confiar en mí y, por supuesto, con toda la afición, amigos y familiares que siempre me apoyan. Ahora sigo adelante, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos".

El técnico interino será Jafet Soto, quien también es presidente del club y cuenta con experiencia y reconocimiento dentro del Herediano. Su designación es considerada una decisión arriesgada debido a la premura y la exigencia del calendario próximo, ya que el equipo visitará a Alajuelense el domingo, un rival histórico y complicado para el Team.

El duelo contra los manudos representa un desafío mayúsculo, considerando el turbulento arranque de temporada que ha tenido el bicampeón Herediano, con resultados irregulares tanto en el torneo de liga como en competencias regionales. La derrota en Nicaragua fue considerada una muestra del bajo nivel mostrado por el equipo bajo la dirección de Salazar, con múltiples errores defensivos y poca cohesión en el mediocampo que propiciaron el 4-2 a favor de Diriangén.

Pablo Salazar no tuvo suerte con el Herediano, al que deja después de cuatro partidos.

Pablo Salazar no tuvo suerte con el Herediano, al que deja después de cuatro partidos.

Es relevante destacar que en la plantilla del Herediano figura el hondureño Getsel Montes, jugador extranjero que ha aportado durante la campaña actual. La presencia de Montes refuerza la combinación de talentos en un plantel que ahora debe reconfigurarse y buscar estabilidad con el nuevo interinato de Soto.

El golpe sufrido ante Diriangén tuvo gran peso para la dirigencia, que mantuvo una reunión intensa para analizar la continuidad del cuerpo técnico. La decisión de apartar a Salazar fue tomada tras evaluar el bajo rendimiento y la necesidad de un cambio urgente de cara a los compromisos inmediatos.

El reto para Jafet Soto es mayúsculo, ya que no solo debe dar continuidad a un grupo que enfrenta dificultades, sino también enderezar el rumbo en un momento delicado del torneo local y en la competencia centroamericana.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Herediano
|