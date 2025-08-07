¡Sorpresa! Grande de Centroamérica fue humillado por equipo de Nicaragua y la directiva determina despedir al DT

El Club Sport Herediano oficializó la salida del técnico Pablo Salazar, quien apenas dirigió unos meses al equipo. La decisión llegó después de una dura derrota 4-2 contra el Diriangén de Nicaragua en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2025, partido que generó gran preocupación en la dirigencia rojilla. El comunicado oficial del Herediano fue claro y agradecido: "El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo".

Por su parte, Salazar externó su sentir en redes sociales, mostrando respeto y gratitud: "Por amor, respeto y humildad, hay que saber aceptar. Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y con la fuerza herediana por la oportunidad de trabajar en esta institución. Por confiar en mí y, por supuesto, con toda la afición, amigos y familiares que siempre me apoyan. Ahora sigo adelante, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos". El técnico interino será Jafet Soto, quien también es presidente del club y cuenta con experiencia y reconocimiento dentro del Herediano. Su designación es considerada una decisión arriesgada debido a la premura y la exigencia del calendario próximo, ya que el equipo visitará a Alajuelense el domingo, un rival histórico y complicado para el Team. El duelo contra los manudos representa un desafío mayúsculo, considerando el turbulento arranque de temporada que ha tenido el bicampeón Herediano, con resultados irregulares tanto en el torneo de liga como en competencias regionales. La derrota en Nicaragua fue considerada una muestra del bajo nivel mostrado por el equipo bajo la dirección de Salazar, con múltiples errores defensivos y poca cohesión en el mediocampo que propiciaron el 4-2 a favor de Diriangén.