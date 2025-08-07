¡Sorpresa! Grande de Centroamérica fue humillado por equipo de Nicaragua y la directiva determina despedir al DT

El <b>Club Sport Herediano </b>oficializó la salida del técnico <b>Pablo Salazar</b>, quien apenas dirigió unos meses al equipo. La decisión llegó después de una dura derrota 4-2 contra el <b>Diriangén </b>de Nicaragua en la segunda jornada de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>, partido que generó gran preocupación en la dirigencia rojilla.El comunicado oficial del <b>Herediano </b>fue claro y agradecido: "El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo".