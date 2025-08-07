Espinel no se relaja tras el triunfo de Olimpia ante Hércules: "Cada partido es una batalla que vamos a intentar ganarla"

<b>Seis puntos</b>"Estamos felices, porque no es fácil ganar partidos internacionales, pero también tenemos que tener la calma porque esto es fútbol. Hoy ganamos, festejamos esta noche, pero mañana trabajamos para lo que viene. Este equipo no se puede relajar porque cada partido es una batalla que vamos a intentar ganarla".<b>Próxima cita ante Xelajú</b>"Cada equipo está haciendo su mérito, nosotros solamente miramos el nuestro, ahora el objetivo es el próximo partido del campeonato local, no importa nada más que eso. En líneas generales creo que será una serie peleada, hay equipos importantes y creo que hasta la última fecha de esta eliminatoria no se va a saber quiénes son los clasficados, ojalá podamos hacerlo, pero será difícil hasta la última fecha".<b>¿Qué piensa del Hércules?</b>"No fue una sopresa, esperaba un equipo que tratara bien el balón, con velocidad de mitad de cancha hacia adelante, nosotros tratamos que no fuera así. Si bien tiene poco tiempo de competir, va por el buen camino. Vi jugadores jóvenes que tienen mucho futuro, espero que por el bien del fútbol de Centroamérica estos jugadores sigan surgiendo. Me atrevo a decir que si Hércules sigue con este proyecto, seguro que en un tiempo no muy lejano va a dar de qué hablar en el campeonato nacional e internacional".