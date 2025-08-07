Espinel no se relaja tras el triunfo de Olimpia ante Hércules: "Cada partido es una batalla que vamos a intentar ganarla"

Olimpia se asoma a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 luego de vencer anoche al CD Hércules en El Salvador (1-3) con los goles de Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y el capitán Jerry Bengtson. Los leones de Eduardo Espinel firmaron su segundo triunfo consecutivo (seis puntos) y lideran el Grupo D con el Xalejú de Guatemala, que ayer goleó al Águila en su estadio (3-0).

Tras finalizar el compromiso en el Estadio Las Delicias, el técnico de los albos tomó la palabra en la rueda de prensa y reconoció que el Hércules fue un digno rival. Remarca que pudieron cerrar el partido desde el primer tiempo y explica el ingreso de Josman Figueroa. Valoración "Hubo situciones que nos complicaron, pero en líneas generales se vio un equipo sólido, el rival tuvo lo suyo, sobre todo en el segundo tiempo, pero creo que pudimos controlar el partido". Gol tempranero "Los goles pueden venir en cualquier momento del partido, ¿no? Se dice que cuando marcas muy temprano como que no es muy normal y podés relajarte un poquito. Pero yo creo que en ese primer tiempo tuvimos varias ocasiones para aumentar el marcador, pero también está el mérito de Hércules, que tiene jugadores jóvenes con mucho futuro y que están motivados a jugar una copa internacional contra Olimpia, nunca se dieron por vencido por ese gol tempranero, pero siento que pudimos haber cerrado antes el partido en el primer tiempo y a veces se puede llegar a complicar". Josman Figueroa "Su ingreso es como cualquier jugador que tiene la posibilidad para jugar o es necesario. Del plantel solo faltaba que jugara él en este semestre y necesitábamos un jugador fresco en ese sector. Le dimos la oportunidad a Josman porque ha trabajado muy bien".