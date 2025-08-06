No va por TV abierta: ¿quién transmite EN VIVO el CD Hércules vs Olimpia en la Copa Centroamericana 2025?

El Club Deportivo Olimpia, vigente campeón de la Liga Nacional de Honduras, sostendrá este miércoles 6 de agosto su segundo partido en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 ante el CD Hércules de El Salvador.

Los dirigidos por Eduardo Espinel buscarán acercarse al boleto de la siguiente ronda de la competencia internacional cuando esta noche ante el equipo cuscatleco en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, El Salvador.

Cabe mencionar que el Hércules es un club recién refundado en El Salvador, que participa en la Primera División del país. Su formación surge tras la adquisición del equipo 11 Deportivo, campeón del torneo Apertura 2022.

Heredó no solo la categoría del 11 Deportivo, sino también el cupo para la Copa Centroamericana 2025. Esto les permitió debutar en el torneo internacional sin haber tenido un proceso largo de preparación, así lo dejó claro su DT.