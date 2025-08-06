Simovic revela el insólito motivo por el que Menjívar no llegó un grande de América, los dos "paquetes" y el DT fiasco en Marathón

En el 2004, el nombre de <b>Edgardo Simovic</b> hizo mucho eco en el fútbol hondureño. El uruguayo guio a la quinta estrella al cuadro verdolaga en una tarde-noche del domingo que pocos clubes en la historia del balompié catracho han podido emular. El charrúa se vistió de héroe en la gran final que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/comision-disciplina-pablo-lavallen-marathon-castigo-diego-vazquez-sancionado-motagua-olimpia-PO26932481" target="_blank">Marathón</a></b> doblegó a <b>Olimpia</b> en el <b>Estadio Nacional Chelato Uclés</b>. El compromiso se fue a los tiempos extras, pero dos golazos del sudamericano terminaron decantando la balanza para el conjunto verdolaga. 21 años después, <b>Edgardo Simovic</b> sigue viviendo en territorio hondureño, país del que se enamoró y en el que ahora triunfa como representante de jugadores y lidera una academia de fútbol. En este episodio imperdible del podcast <b>La Pelota Al Diez</b>, el uruguayo nos reveló detalles que no sabías. El motivo por el que a <b>Édrick Menjívar </b>no lo fichó un grande del fútbol de Sudamérica, las confesiones de <b>Simovic</b> en su época dorada, el mensaje contundente a los jóvenes futbolistas que son "adictos" a redes sociales, los cinco jugadores con proyección a salir al extranjero, los dos jugadores que nunca tuvieron haber llegado al verde y el técnico que reprueba en el fútbol hondureño.