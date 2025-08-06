Simovic revela el insólito motivo por el que Menjívar no llegó un grande de América, los dos "paquetes" y el DT fiasco en Marathón

En el 2004, el nombre de Edgardo Simovic hizo mucho eco en el fútbol hondureño. El uruguayo guio a la quinta estrella al cuadro verdolaga en una tarde-noche del domingo que pocos clubes en la historia del balompié catracho han podido emular. El charrúa se vistió de héroe en la gran final que Marathón doblegó a Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El compromiso se fue a los tiempos extras, pero dos golazos del sudamericano terminaron decantando la balanza para el conjunto verdolaga. 21 años después, Edgardo Simovic sigue viviendo en territorio hondureño, país del que se enamoró y en el que ahora triunfa como representante de jugadores y lidera una academia de fútbol. En este episodio imperdible del podcast La Pelota Al Diez, el uruguayo nos reveló detalles que no sabías. El motivo por el que a Édrick Menjívar no lo fichó un grande del fútbol de Sudamérica, las confesiones de Simovic en su época dorada, el mensaje contundente a los jóvenes futbolistas que son "adictos" a redes sociales, los cinco jugadores con proyección a salir al extranjero, los dos jugadores que nunca tuvieron haber llegado al verde y el técnico que reprueba en el fútbol hondureño.

PICANTE Y ENTRETENIDO PODCAST

¿Podés mencionar los futbolistas que estuviste a punto de dejar en un equipo, pero que se te terminó cayendo a vos como representante?

Édrick Menjívar tuvo una posibilidad de salir al exterior, con el Peñarol de Uruguay. ¿Por qué se cayó lo de Édrick Menjívar?

Por el pasaporte. Sí, porque hay técnicos que no se animan. Para mí, puedes jugar, estar en Peñarol, porque la verdad, tiene las condiciones, Olimpia es un equipo de mucha presión, Peñarol es un equipo de presión, pero bueno, él prefiere que la tribuna no lo insulte, si trae un golero hondureño, que trayendo un golero argentino, colombiano, es una pena, pero bueno, es la mentalidad, no solo de ahí, sino que de otros, incluso también tuvimos una posibilidad el año pasado en Colombia, en Tolima, pero bueno, hasta Reinaldo Rueda lo llamaron pidiendo las recomendaciones, pero no. ¿Eso afectó la carrera de Édrick Menjívar?

No, no, porque si vos lo ves, ahora en la Copa de Oro anduvo volando en los últimos dos partidos, sé que tuvo un error, un gol, pero... El 6, Canadá. Y también el partido contra Curazao, ¿no? En el 6 a 0, si vos analizás los goles, ninguno tuvo culpa, ninguno pudo, pero si el gol contra El Salvador fue el que le pegan el codo, y uno piensa que después de que pase eso, de que se coma un gol de eso, que anímicamente se iba a caer, pero al contrario, se levantó, anduvo muy bien contra Curazao, fue Curazao, y contra Panamá fue un partidazo. LEA TAMBIÉN: Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025 ¿Tiene chances Menjívar de seguir soñando con jugar en el extranjero?

El portero está joven todavía. Mirá lo que sucedió con Keylor Navas, 38 años de edad y lo terminan pagando por 2 o 3 millones de euros. No puedes creerlo. Cinco jugadores que tienen proyección para salir al extranjero

Julián Martínez, Javier Arriaga, Jonathan Bueso, Dereck Moncada y César Sevilla. Julián Martínez en Olimpia: "Es un regalito del cielo"

Julián Martínez estuvo un año en Uruguay, tuvimos un proceso con él, quien aprendió la táctica. Luego, lo llevamos a Olimpia. Él llego a prueba. Yo se lo llevo a Troglio y él me dice: "No, en esta posición tengo una cantidad de jugadores, pero a él le permitieron una prueba. A Troglio le gustó, dijo que lo firmaran. Julián es un regalito del cielo para Olimpia, cero inversión.

¿Has tenido malas experiencias representando futbolistas?

Sí, varias, muchas. Negocios que se te caen, empresarios que te boicotean, amenazas. Fea no hemos tenido. Pero sí que son negocios que vos ya los tenés casi abrochados, casi cerrados. Pero después es un ambiente complicado el del fútbol, porque hay empresarios que como tienen cierto poder, dinero, compran a los jugadores, les pagan a los jugadores para firmar la representación, te boicotean un negocio. ¿Cuál es el fichaje que se te cayó en el último minuto?

Lo de Kervin Arriaga. A mí me hubiese gustado ir al Austin, porque era un proyecto que estaba muy bueno. Y la posibilidad estaba de ir al Austin. Y era un proyecto muy lindo porque no era solo el Austin, sino que después iba a saltar algún equipo importante de España. Pero bueno, ese proceso se tuvo que demorar un año más porque Kervin no quiso ir. ¿Por qué ahora los jugadores jóvenes no explotan tanto en Liga Nacional como en tus tiempos?

La tecnología. ¿La tecnología? Sí, la tecnología, los celulares, el no ver fútbol. Pienso que no ven fútbol, no lo ven. Yo me levantaba los domingos de mañana a ver al Milan, porque pasaban los partidos del fútbol italiano en Uruguay. Entonces me levantaba los domingos tempranos cuando jugaba en Milan para ver a Van Basten. Yo miraba al delantero a ver cómo se movía porque me encantaba Marco Van Basten. Pero yo creo que ahora el futbolista no mira fútbol, no lee, no aprende. El contexto es porque pasa mucho con el teléfono.

¿Estás vos en contra de los jugadores que usan TikTok a altas horas de la noche?

Sí, totalmente. Primero porque te desgasta físicamente. En el fútbol tenés que descansar bien, alimentarte bien y entrenar bien. Ahora, si vos perdés descanso por estar tiktokeando, instagrameando, tuiteando, ya tu mente está de otra manera. Yo pienso que por eso ahora el jugador está en cierto retroceso futbolístico. Empiezan a ver a jugadores como, de repente ves a Cristiano, Messi ves que tiene dos aritos me voy y me pongo dos aritos. Pero Cristiano con esos dos aritos se mató entrenando 5 o 6 horas diario todos los días. Entonces copian eso. O se tatúan todos los brazos, se tatúan todo el cuello, porque los jugadores que están en Europa están todos tatuados. Messi tiene un brazo tatuado, me voy a tatuar todo el brazo. Pero Messi también entrenó como una bestia. Yo creo que se preocupan más de otras cosas que de perfeccionar ellos en su físico. El entrenar, el alimentarte bien, el de repente pagarte un gimnasio, muscularte, tomar ciertas vitaminas, comer bien, saber que si te comes tres baleadas te van a hacer mal, si tomas una coca-cola te va a hacer mal. Preferiblemente contratar un nutricionista, buscarte un psicólogo capaz que también pueda ayudar, un coaching. Ahora se estira todo eso. ¿Crees que los entrenadores hoy en día son más blandos que antes?

No, no noto que sean más blandos, pero es diferente Ahora es diferente. Antes no existía el celular. Entonces vos te concentrabas y de repente te juntabas a jugar cartas o al Nintendo, PlayStation cuando empezó a salir. Pero no celular, ahora cada cual se concentra y veo que los grupos como que también no hay grupos totalmente unidos. ¿Por qué? Porque antes te sentabas en una mesa a platicar, tomando un café. Me tocó cuando me fui a Portugal, que estaba muy joven. Después del almuerzo te tenías que quedar a tomar un café, un expresso con todos y platicar y todo. Y se creó ese ambiente y eso era bueno. Ahora no. Ahora ponerle cena en la concentración y cada cual va para su habitación con su celular a chatear, a tuitear, a hacer TikTok o a grabarse y subirlo a Instagram. Entonces se perdió eso con la tecnología.

A nivel de Liga Nacional, ¿quiénes son los tres jugadores más recios a los que enfrentaste?

Fabio Ulloa (Olimpia), Mario Beata (Olimpia) y Javier Martínez (Victoria) Momentos más tristes que te tocó pasar en Liga Nacional

El haber perdido las finales que me tocó perder en Tegucigalpa con Olimpia. Esos fueron los momentos más tristes. Pero no hubo un momento que diga, qué horrible la pasé acá. Me pasó en Uruguay. En Uruguay descendí con mi equipo Liverpool. Y eso sí fue un dolor tremendo en mi carrera y siempre lo recuerdo. Y hasta el día que no ascendiera, yo no me iba a ir de Liverpool. Tuve dos años en la segunda de Uruguay hasta que ascendí y me pude ir tranquilo, pero eso fue lo más duro de mi carrera. Tu momento más feliz con Marathón

La final del 2004. Sí, la final. Incluso estaba todo acalambrado y le decía al árbitro, ya está. Pensé que era gol de oro. Y no, no. Tuvimos que seguir jugando. ¿Por qué no llegaste a Olimpia?

Porque en ese día me llama Osman Madrid y yo tenía una posibilidad de irme para China. Me llama Osman y me dice, ¿cuánto querés? Le dije, tanto. No te estoy pidiendo lo que gana Tosello ni Luciano Emilio, que estaban ahí. Un porcentaje del 50, un 60, 70% de lo que ganan ellos. Me dijo, no, que es mucho. Entonces le digo, bueno, arreglemos, arreglemos. Y me dice, no, mañana te llamo. Si me llaman mañana, le digo, capaz que es tarde. Y pasó un día y al otro día en la mañana me confirman el viaje para China.

¿Cuál es el estadio de Honduras al que todo futbolista le teme jugar?

¿Me querés sacar al Nacional? (Entre risas) Yo no lo sentí así, ni con los muchachos que estábamos ahí, porque tuve la suerte, gracias a Dios, de jugar cuatro finales seguidas contra Olimpia. Y siempre cerrando en Tegucigalpa, porque Olimpia era un super equipo. Y la verdad, a mí me motivaba. Sí, me encantaba. Y más que él estuviera en contra de nosotros, yo le decía a los muchachos. Le digo, esto es lo más lindo, que nos insulte todo el estadio. ¿Sentís que Olimpia se coronaba campeón seguido con acciones polémicas?

Las finales no las tuvimos. Si de repente veías que alguna jugada dividida, allá en Nacional, te la volcaban para ella, pero no lo sentí así. La verdad no lo sentí. Creo que fue bastante parejo. Incluso en una final trajeron a Batres, de Costa Rica. Pero no, nunca lo sentí eso con el tema del arbitraje ¿Te consideras ídolo de Marathón?

Fui un jugador que pasó dos años en Marathón. No sé si llegué a considerarme ídolo, a sentirlo ídolo. Sé que se logró algo importante, que fue que nunca nadie le había ganado a un Olimpia allá. Y ganarla de la manera que la ganamos, cuando se había planificado una fiesta., porque yo era muy amigo de Tosello. Fuimos compañeros en México. Y después él estuvo en Uruguay e íbamos a comer juntos. Y me decía, no, teníamos organizada tremenda fiesta y todo. Y por tu culpa, me abrumé. Y tenían buenos premios. Entonces, no sé si tanto como ídolo.

¿Por qué la afición de Maratón es electrizante en el aspecto de que cuando pierde o empata se enoja? La afición es electrizante e impaciente

Están tildados de que es una afición sufrida. Todos dicen, no, Marathón es un equipo sufrido. Para mí, la misma emoción que tienen ellos es la misma emoción que tienen los hinchas de Real España, los hinchas de Olimpia. Yo no lo veo tan así. Sé que están tildados de que siempre sufrir, siempre sufrir, porque Marathón, tratando y esforzándose como lo han hecho los directivos para llevarlo para arriba, muchas veces están poniendo plata de su bolsillo, poniendo trabajo, horas de trabajo. Entonces, me gustaría que Marathón gane más que nada por la afición que tiene, por la gente que sufre y que se saquen ese sombrero de sufrido, que se lo saquen, que digan ahora hay buen equipo, lo vi cómo se armó, un buen entrenador. Entonces yo pienso que esta vez se puede dar. ¿Es candidato al título Marathón? Candidato, candidato, no sé, pero arrancó bien, ilusiona. Dos futbolistas que jamás tuvieron que haber llegado a Marathón (Los llamados fiascos o paquetes)

Uno de ellos es el hijo de Martín Palermo (Riduan Palermo). El otro es Kevin Hoyos. Después hay jugadores que le han costado adaptarse, como Anangonó. Pero esos dos jugadores son los que me impactaron para no jugar en Marathón. También había un uruguayo que no recuerdo.