Viegas responde sobre el gol polémico de Real España, se rinde ante Nixon Cruz y es contundente: "Fue merecido"

¿Cómo analiza este triunfo polémico ante Marathón?

Primero agradecerle a Dios por este momento lindo y ganar un clásico es importante, nos viene bien, habíamos trabajado bien la pretemporada, esto es fútbol, a veces se dan los resultados, habíamos dejado de hacer cosas que creo que hoy las volvimos a realizar en función del equipo. Este gane nos sirve para seguir por el camino que empezamos, para seguir trabajando, reafirmando el trabajo de los muchachos. Ahora viene una seguidilla de partidos, los muchachos estarán al pie del cañón porque todos son importantes.

¿Qué pasó con Dixon Ramírez y qué representa acabar con la seguidilla de derrotas ante Marathón?

Dixon tiene una lesión muscular. Después que estuvo en la selección no hizo la pretemporada. Vino, casi no tuvo descanso. De repente le iba a repercutir. En unos días estará volviendo. Con lo otro, el año pasado nos ganaron los dos partidos, entonces, en el camerino dijimos con Jeaustin: si tenemos que perder los clásicos y llegar a la final, bienvenida sea. Obvio, uno no quiere perder, pero hoy no veníamos bien, teníamos dudas. Cuando ganamos 4-1 dije que no era un resultado de realidad porque el partido de Marathón del 7-0, no digo que no lo merezca, pero esos resultados te hacen dudar. En los clásicos tenés que venir afinado. Los dos equipos limpios, hoy nos tocó ganar, fue merecido.