La acción del penal en el gol de Marcos Montiel: "Sí, viendo la imagen me quedo sumamente sorprendido porque, incluso, pusieron imágenes donde es el área y el tema que no es el área, es la media luna. No entiendo, porque para lo único que se marca la media luna en la cancha es para esa situación del penal y la invasión. Entonces, invadió como cinco metros, antes que patee está en la línea del área, ahí invadió todo el ancho de la media luna. La media luna del área se marca exactamente para esa situación. Yo pensé que había sido finita, que había sido algo sencillo, pero es imposible que todos los cuatro no puedan ver eso. Incluso, reclamándoles y diciéndoles con algo que se ve del cerro Juana Laínez. Me gustaría preguntarles que para qué marcan la media luna del área. Estoy sorprendido. Estaba molesto y es algo que se repite".

Se vio molesto, ¿se dio cuenta en ese preciso momento? "En el momento exacto, lo hablamos con el cuarto árbitro, pero es una situación vieja, porque si hablamos nos expulsan. Es demasiado grosera para decir que no la viste. Cuando va a ejecutar el penal, el jugador (Marcos Montiel) está casi a la par del que ejecuta. Tenía que marcar falta indirecta para el Motagua".

¿Habló con el línea o con el cuarto árbitro? "Nosotros hablamos con el cuarto árbitro".

Según reglamento, la acción tenía que haberse repetido: "No, repetirlo no, era indirecto para Motagua. Licona sacó el penal".

Perjudica al Motagua: "Es demasiado grosera para no verla. La verdad que muy molesto al ver las jugadas. Te vuelvo a repetir, muchos creen que es el área, pero no es el área, es la media luna del área que no podía invadir, si el jugador está casi al lado del que patea. Es imposible que no lo vieran los tres que estaban encargados de ese tema".

¿Te da más bronca? "Yo estaba equivocado, porque al ver repetición veo que no es el área, es la media luna. Entonces, es demasiada grosera la invasión. Lógicamente, al verla en frío, estoy más caliente con esa situación, es demasiado el error".

Este tipo de acciones marcan un partido: "Totalmente, apenas iban diez minutos del partido, luego dicen que son excusas, no hay excusas. El arquero ataja el penal y se tenía que cobrar indirecto para Motagua".