Podcast: Las exclusivas revelaciones de Lalín tras sufrir insultos en el fútbol, ¿paga bien la Liga de Veteranos? "Lloré por tres años"

Después de un año terrible en el Atlético Olanchano, equipo con el que descendimos, equipo con el tuve muchos minutos, eso me dio el plus para seguir en primera división. Cuando yo llegué a Olanchano dije: "De aquí tengo que salir a Olimpia, Motagua, Marathón o Real España". Yo desciendo ante Olimpia, Universidad se salvó porque Olimpia le había dado los puntos, nosotros no teníamos chances.

Sí, cuando yo hablo de Carlos Pavón no me refiero como compañero, me refiero como el mejor capitán que yo pude tener, ese man era monstruo, eso sin hablar de cómo jugamos, lo que te enseña, me refiero al mejor capitán.

"Lalín, te habla Fuad Abufele", yo le respondí: "No, dejen de estar bromeando, quién llama? Dejen de bromear". Abufele me respondió: "Soy Abufele, no jodas". Me preguntó dónde estaba y me dijo que no firmara, que buscara una excusa, que faltaban 20 minutos para agarrar un bus para San Pedro Sula. Nos reunimos, me quedé helado porque mi sueño era jugar en un equipo grande, cambié la conversación, le dije que tenía que hablar con la gente de Victoria porque había un contrato, no firmé con Universidad y regresé a San Pedro Sula.

Descendemos contra Olimpia, tuve dos llamados de la Universidad, voy a Tegucigalpa a negociar con ellos, estoy sentado con ellos y me cae una llamada, el director me dijo que respondiera, él se levanta y yo respondo el teléfono, era Fuad Abufele.

¿Cuál es el mayor fracaso en la carrera de Allan Lalín con Real España? La gente lo abucheaba

Fue cuando la afición me abucheaba, si hay algo que no se me ha olvidado es esa parte, cuando la afición me abucheaba, me decía de todo, para mí fue muy triste porque desde niño soy Real España, todos en familia son maratones, me dolió. Hay un cosa que no sabían, pero yo estaba perdiendo a mi hijo, era algo muy serio, el fútbol era mi escape, pero mis acciones cuando ejecutaba para hacer un gol, se reflejaba que no estaba al 100%.

¿Qué le gritaba la gente a Allan Lalín?

De todo, ya sabe cómo es en Honduras: si te quieren y juega mal sos una mierd*, o sea, aquí son pocos los jugadores se han equivocado y los idolatran, pero el resto no hay frontera.

¿Allan lloró por esos insultos?

Sí lloré, fueron tres años y cada vez que llegaba el fin de año yo me quería ir, venía un nuevo técnico y decía: "Yo quiero a Lalín". Yo estaba separado, pero siempre me querían, firmaba un año más de contrato, fue difícil.

¿En cuáles estadios vivió esos momentos complicados?

En el Estadio Morazán, nada más. No fue la gente de Marathón, fue la gente de Real España. Cuando salíamos afuera no había problemas, fueron experiencias feas.

¿Recuerda alguna mala experiencia?

Contra el CDS Vida, fue una experiencia difícil para mí, yo bendigo a Dios porque el profesor no me sacó, o sea, aguantó, la gente estaba encima de mí, al final Dios me hizo meter un golazo, fue el empate, minuto 43, en el segundo tiempo ganamos 4-1.

¿Se lo dedicó a la afición de Real España?

En ese momento todo es amor, negro, te amo, acá somos así. Tenemos ese lapso de amor y odio en los partidos. Yo jugué en Azerbaiyán y Chipre, pero jamás vimos eso. En Azerbaiyán me dijeron: "¿Estás triste? ¿Extrañas a tu familia? ¿Qué necesita? ¿Cuánto son? Queremos que estés bien". Esperemos que estos detalles mejoren.

¿Allan Lalín tuvo mala prensa?

Mala prensa no, siempre tuve el respaldo, fue la afición en su momento: por enojo, por rabia, no éramos campeones constantemente. Hoy lo podés ver igual, no ha cambiado, buenos planteles, llegan buenos técnicos, no hay resultado, sigue esa problemática.

¿Qué la falta a Real España para tener constancia con los títulos y romper los años de sequía?

Uno de los grandes problemas de Real España es la parte formativa, no tenemos formadores, no tenemos a alguien que se encargue de preparar a los niños. El futuro de Real España no es Benavídez, el futuro son las reservas, en la 12, 14, 15, pero no tiene formadores, no hay en Real España. Por otra parte, en Olimpia sí hay, en Olimpia hay un formador que se dedica a viajar por toda Honduras, a ver semilleros. Cuando llega el momento de la verdad para un chico de Real España no está listo, llega 25 años no está listo.

¿Cuál fue el primer salario de Lalín y en qué lo gastó?

Mi primer salario fue en Honduras Salzburg, fueron 1,250 lempiras. Llamé a mi hermano y fuimos a tirarnos un pollo de tres piezas con todo, todo lo resumo en comida.

¿El momento más turbio de Lalín en el extranjero?

No tuve esa dificultad de vivir algo feo en el extranjero, lo viví aquí en Honduras. Yo vivía como rey, espectacular. Cuando llegas a Europa te reciben con bombos y platillos: el mejor hotel, casa, carro, para familiares que te visitan, el nivel de vida cambia exagerado. Yo aprendí a hacer familia con los brasileños.

Cuando se enfrentó a estrellas del fútbol

Sí, me acuerdo cuando enfrenté al Shakthar Donetsk, ahí jugaba Fernandinho, William y Douglas Costa, un año después se fueron al Chelsea y Manchester City, esa época dorada del Shakthar, nos bailaron por 6-1, pero fue baile. No pude intercambiar camisetas con ellos porque era prohibido, ese día no pudimos cambiar, no lo olvido nunca.

¿Te peleaste con alguna de estas estrellas?

Con Douglas Costa. Antes de llegar al Bayern, Costa era bien burlista, así como Neymar y Vinícius, te agarran, te bailan y se burlan. Entonces, a mí no me gustó que nos bailara. Y le dije: "Una más que me hagas te voy a echar." Fue tanto el enojo que tenía que no volvió a jugar, jugaba sencillo.

¿Pelea con Blas Pérez?

Jugaba Honduras vs Panamá, fue un jugador con el que tuve un roce, era un amistoso, era referente. Me acuerdo que me le acerqué y le dije: "Hey, te admiro". Me pegó una bañada, me sacó a mi mamá a bailar, en pleno partido, me bañó. En ese momento estábamos ganando nosotros, los estábamos bailando, cosa que hace dos meses me lo encontré en San Pedro Sula y se disculpó.

¿Cuál es el mejor 11 en la historia de Real España?

Chocolate Flores; Nery Medina, Erick Vallecillo, Sergio Mendoza, Ever Alvarado; Alex Andino, Carlinho, Elkin Gonzáles; Carlos Pavón, Allan Lalín, Henry Martínez.

La bronca que no olvida con un director técnico hondureño, quien le dijo que no tenía pinta de futbolista

Fue muy fuerte en el aspecto de decirme que no tenía condiciones, que no tenía cualidades, pero no en ese tono, sino siendo pesado, es la forma de ser muchos técnicos de Honduras en ser pesados, mal hablados, no ocupas insultarme para sacar lo mejor de mí, ocupo que me hables. Hay muchos jugadores que les gusta que lo insultes. Acá estamos acostumbrados desde el maltrato para poder rendir, yo me retiré del fútbol por ese profesor.

Luego me lo encuentro 10 años después, lo vi en el super con su esposa, cuando lo vi mi primera reacción fue: "Ahí está el técnico que me vio mal. Le dije: "Hace 10 años pasó esto, esto y esto en el entreno, pero yo no quiero cargar más con esto, quiero pedirle perdón, quiero que me disculpe. Y su respuesta fue lo mismo de hace 10 años. La esposa se metió y me dijo: "Lalín, él te perdona y te pedimos perdón, te ofendió, te lastimó, te pido perdón", me abrazó en el súper, me marcó la conducta de ella y desde día ya pasó.

¿Con el profesor quedó todo bien?

No, el asunto es que dos años más tarde de ese encontronazo, me invitaron a jugar, él estaba ahí, no fui a jugar, el equipo perdió la final, no hizo un cambio.

¿Cuáles son los cinco mejores jugadores de la Liga Nacional?

Zapatilla Mejía, Edwin Rodríguez, Riky Zapata, Jack Baptiste y Walter "Colocho" Martínez.

¿La oferta más grande que rechazó Lalín?

La oferta más grande siempre me la hizo Real España y tuve la oportunidad de jugar en Olimpia. Yo siempre quería saber por qué Olimpia me ganaba, semana a semana, Olimpia me ganaba caminando, quise ser parte. Tuve la oportunidad de hablar con un directivo para jugar con Olimpia. Siempre tuve la oportunidad de jugar en Olimpia, pero me ofrecían menos de lo que ganaba en Olimpia, al final me quedé acá.

¿Se gana más en Liga de Veteranos que en Liga Nacional?

Al final se gana más en Veteranos.

¿Cuánto gana?

No. Hay jugadores que ganan bien por encima de jugadores que están en Liga Nacional y no ganan esa cantidad. El asunto es que ganas cinco, pro te lo pagan en tres o cuatro meses, acá te pagan libreado. Aquí los únicos equipos que te pagan al día son Parrillas One, Olimpia, Motagua, Lone, dos o tres más que se escapan.

¿Allan Lalín gana bien en Liga de Veteranos?

Me valoro, hasta en Liga de Veteranos, me considero el mejor puntero de la liga, sin decir que me veo agrandado, me cotizo.

¿Las selecciones de Concacaf con los tres boletos directos al Mundial?

Deberíamos ser nosotros, Costa Rica y Panamá. El asunto es que Jamaica está fuerte, Guatemala ha mejorado y El Salvador. Tenemos posibilidades, hay material, el profe debe doblar cabeza para encontrar una fórmula. En la época nuestra había una mala formativa, pero había una actitud diferente: Carlos Pavón, Dani Turcios, Amado Guevara. Cuando Rueda llegó nos activó todos, esa es la época donde Honduras ha tenido más jugadores en el extranjero, yo fui parte de eso, estuve en Azerbaiyán.