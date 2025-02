Jenny Fernández lo revela en el PODCAST: momento más triste de su vida, fichaje por ESPN y por qué se unió a la política

La periodista deportiva, Jenny Fernández, dio uno de los bombazos al ser confirmada como precandidata a vicealcaldesa de San Pedro Sula, por el Partido Nacional con la corriente de “Papi a la orden”, donde buscará obtener el triunfo en las elecciones internas junto a Júnior Burbara, aspirante a alcalde. Pero cuando hablamos de la talentosa Jenny Carolina Fernández, también recordamos que la catracha es corresponsal de ESPN, una de las cadenas deportivas más importantes de América. Fernández volvió al set donde triunfó por más de una década con DIARIO DIEZ, para revelar en nuestro PODCAST La Pelota al 10, los momentos rompedores que vivió con su familia por el cáncer detectado a su mamá.

Jenny contó cómo llegó a trabajar con ESPN, el motivo de no aparecer en polémicas en el periodismo deportivo, su adiós de DIARIO DIEZ y los planes que ya puso en marcha para intentar ganar la candidatura de vicealcaldesa de San Pedro Sula. ¿Qué le manda a decir a los críticos? ¿La poderosa televisora mexicana a la que rechazó? ¿Dejaría ESPN si gana las elecciones? PODCAST CON JENNY FERNÁNDEZ Jenny Fernández nunca estuvo involucrada en ninguna polémica en el periodismo deportivo Yo dije que, si se iba a hablar de mí, se iba a hablar por capacidad, por el trabajo que hago, nunca vi el periodismo como un trampolín o ser protagonista, porque entendí que el protagonista debía ser otro. No sé si fue una buena o mala decisión, no me gusta ser polémica, la gente que me conoce sabe que soy hasta cierto punto introvertida. Me pueden ver desenvuelta en las cámaras, pero fuera de ello soy introvertida, reservada. Por eso creo que no me vi envuelta en escándalo, porque pensé que siempre iban a hablar más de la polémica y ahí van a botar todo el trabajo que me ha costado tanto. Quiero que siempre se hable de mí por trabajo. Es gratificante que te hable gente mayor en la calle y me dice: “Cuando la miro en televisión, usted representa credibilidad”.

En algún punto he pensado que otras personas son conocidas por las polémicas, trascienden más, les va mejor profesional y económicamente. A la gente que no es polémica no es importante y no trasciende. ¿La capacidad periodística le abrió las puertas en ESPN y cómo llegó al medio internacional deportivo más importante de la región? Es una gran empresa. Alguna vez comenté cómo llegué a ESPN y se han sorprendido porque ESPN desarrolló un corresponsal en Centroamérica, un corresponsal por país. El último país que logró tener un corresponsal era Honduras. No se había logrado concretar, hicieron varios castings con varios periodistas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Un buen amigo me recomienda con el productor, el productor dice: “Usted está trabajando, creo que puede haber un conflicto, pero primero hagamos el casting”. Luego me dice el productor: “Tengo un enlace con Jorge Ramos y su banda, ¿está preparada para salir al aire? Te daré un tip: A Jorge no le gustan las mujeres, no cree en la capacidad y talento. Y si te ve a ti bonita, dirán, el productor le echó el ojo, pero yo no quiero nada contigo”. ¿Dónde hizo el casting? Recuerdo que lo hice en el parque de San Pedro Sula. Había un gran rótulo, yo muy orgullosa de San Pedro Sula. Estaba haciendo calor, andaba de negro, empecé a sudar, el maquillaje se me corría. Cuando Jorge Ramos saluda y dice: “Vamos hasta Honduras”. Y pregunta, “¿es hombre o mujer? ¿dónde trabaja?”. Luego yo me reí y me temblaban las piernas antes de salir al aire. Me dio un ataque de risa, eso me ayudó a agarrar aire y respirar. Le dije que no estaba acostumbrado a trabajar con belleza y capacidad. Cuando trabajas en ESPN empezas a trabajar en una piscina de tiburones, no de pescados y me decían: “Antes de que te muerdan, tenés que morderlos vos a ellos”. Tenía dos minutos para el enlace, terminaron sacando 17 minutos. Yo recuerdo que estaba empapada en sudor.

¿Cuál era la vestimenta de Jenny Fernández? Andaba camisa negra manga corta. Andaba un pantalón negro y sandalias de tacón alto. Tenía dos horas de estar de pie y me temblaban las piernas. Fueron de los momentos que no voy a olvidar. Eso marcó una etapa diferente en mi vida y de aquí en adelante todo ha sido una historia. ¿Cuánto tiempo tardaron en darle el sí en ESPN? Ese mismo día. ¿Qué se le vino a la mente cuando le dijeron que usted sería la corresponsal de ESPN? Que los sueños se hacen realidad. Yo recuerdo que estaba en Sulavisión, pero para hacerlo realidad tenés que prepararte, nada cae del cielo, independientemente que sea hombre o mujer, no, tenés que, además de soñarlo y prepararte. ¿Hubo algún sueño frustrado a nivel internacional? En el 2008 tuve la oportunidad de trabajar en México con TELEVISA, el director era Javier Alarcón. Ellos vienen, yo fui invitada, el productor quedó encantada, me dice: “venite a México, queremos hacerte una prueba”. Yo tenía “mamitis”, era un poco insegura, mi mamá viaja conmigo a México, pero luego se regresa. Me dicen que me quedara, pero no me quedé.

¿Por qué no se quedó en Televisa? Sentía que no estaba preparada, no sé, me dio temor, miedo, no me sentía preparada, yo llegaba a los estudios y no me sentía preparada. No sé en qué punto me iba a caer, me regresé, seguí trabajando. En eso se dio la oportunidad de venir a DIEZ. DIEZ me dio la oportunidad, recuerdo que hablo con Luis Fuentes y le digo: “No soy buena escribiendo”. DIEZ estaba desarrollando la parte audiovisual. Entonces, fue un reto, ya le había dicho que no a TELEVISA. Antes de estar en DIEZ, yo trabajé con VTV para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fui la primera mujer en comentar un Mundial de fútbol masculino. Honduras regresaba a la Copa del Mundo. Ahí hace el debut Allan Fajardo. Recuerdo que me tenía que levantar súper temprano. Me daban partidos Eslovaquia, Eslovenia, “ramdoms”, como dicen. DIEZ me llama la posibilidad con el proyecto audiovisual. Luego se dio la posibilidad de trabajar en la Copa del Mundo 2014. Luego los Juegos Olímpicos, tuve que trabajar muchísimo. ASPIRANTE A POLÍTICA ¿Qué la motivó a lanzarse a la política, vicealcaldesa? Sí, vicealcaldesa en la corriente de “Papi a la Orden”, junto con la fórmula de Júnior Burbara. Él va como aspirante a alcalde de San Pedro Sula. Es primera vez que lo voy a hablar, no por un tema de temor, sino que, creo que todo se da en un momento.

Sucedió en tres situaciones que no imaginaba que se iba a dar. Esta historia comienza hace tres años. Yo hice un reportaje de periodismo de investigación para ESPN: una producción para el fútbol menor, las falencias, el origen del problema, del por qué ya no exportamos futbolistas, yo viví la mejor época del fútbol hondureño. Entonces se empieza a cuestionar del por qué de las cosas, le presento este proyecto a ESPN. Este trabajo duró cuatro meses en todo el país. Yo quería entender y escarbar, es otro nivel. Si hablamos de corrupción, aunque no pareciera, pero con los niños. El momento emotivo con una niña del municipio de La Lima Yo fui a La Lima, y un día una niña me dice: “Hey usted, ¿pero de verdad nos va a ayudar o no puede ayudarnos?”. Le digo, “¿qué le hace falta”, ella me responde: “Pues, yo con unos zapatos de fútbol me conformo o un balón”. Aquí no existe el fútbol femenino en Honduras. Me alegro que colegas han tomado la batuta y ahora es una realidad. La niña tenía seis años y jugaba en una cancha de tierra, descalza. Miraba a los niños con una calzoneta hasta las rodillas, amarrada de un lazo. Ese día llegué a mi casa y empecé a llorar, porque que sí sé de todas las falencias que hay en el fútbol, pero ver a los niños así, yo amo este deporte. Ese reportaje me tocó tanto y me dije que iba a ayudar a los medios. Sé que el fútbol no es la respuesta a los problemas de este país. Yo viví este tema y dije: “Dios, ¿cómo es posible que Honduras con dos mundiales, ¿con qué se quedó? ¿quiénes son los beneficiados?”. Yo dije que Dios iba a proveer, yo nunca publiqué, siempre estuve en obras sociales. El periodismo te da la oportunidad de comunicar y señalar. ¿Volvió a ver a la niña? No la he podido volver a ver, le había traído un balón, pero no la he podido encontrar en el Estadio Milton Flores, espero volver a encontrarla. A la mamá de Jenny le detectaron cáncer Luego pasó un tema familiar con mi mamá, nadie sabía. Me voy para Estados Unidos por un tratamiento que ella estaba recibiendo, paso todo ese proceso. Recuerdo y le decía a Nahún que, cuando Honduras juega el repechaje en Copa América, inicié cobertura el lunes, ese mismo lunes a mi mamá le dicen que tiene cáncer. Yo recuerdo que estaba en Frisco, y no tuve tiempo de llorar, no tuve tiempo de asimilar eso. Llamé a Nahún (Jefe de Deportes de DIARIO DIEZ) y le dije: “Voy a hacer la cobertura, me voy a quedar hasta el final, porque soy responsable, porque eso es lo que mi mamá que quisiera, pero no me importa esto, porque no puedo estar con la persona que más me ha apoyado, no tengo tiempo para llorar, sé que el grupo había confiado en mí.

Pasé ese proceso, había terminado la cobertura, nadie se daba cuenta, yo sigo trabajando, me pierdo un mes, viajamos a Nueva York para buscar una segunda opinión médica. La empresa en todo ese proceso me ayudó, mi vida privada nunca la publico. Trabajé y ella me decía: “Tenés que seguir, ella fue una mujer de fe, logramos tener los recursos necesarios para hacerle ese proceso, yo viajaba a Estados Unidos, yo viajaba mucho, la empresa sí sabía, yo cumplí. La propuesta por el Partido Nacional Al final del año me llaman de San Pedro Sula y me ofrecen esta propuesta. Había analizado mi perfil, una persona que nunca había estado metida en escándalo. Al final, simplemente iba a cerrar ese círculo de cosas que habían sucedido. Lo pensé muchísimo. ¿Cuánto tiempo lo pensó? Lo pensé por tres semanas. Le pedí mucho a Dios. Decía, ¿qué necesidad tengo de involucrarme en esto? En las redes sociales la gente no te conoce y te dice aprovechada, vividora, que quiere dinero fácil. ¿Cómo le responde a sus críticos? Todo ha sido un proceso. Si antes me hubieran escrito, yo estuviera frita, me peleaba con todo mundo. Siempre he estado expuesta. Aprendí que solo publico lo que quiero que sepan de mí, pero no porque tengo algo que esconder, no es justo que mi familia, que las personas que yo amo, ellos no tienen la culpa. Mi mamá me decía que tomara la decisión que me hiciera feliz.

Al final termino la decisión, mi mamá estaba mal de salud, me reencuentro con mi prometido y estaba la propuesta política. ¿No le están pagando a Jenny Fernández? No, yo renuncié a mi trabajo. ¿Jenny Fernández renunció a DIEZ por estar en la política? Fue una combinación, era un ciclo que tenía que cerrar y siempre he sido coherente, eso no va a cambiar. Sentía que iba a hacer irresponsable con DIEZ, porque son muchas horas, no iba a poder estar pendiente de mi mamá, no quería que me señalaran, la gente iba a decir que era una vividora, que me iba a aprovechar de la pantalla para hacer política, pero no voy a tener esa ventana, y ahora me dicen que es por dinero. ¿Qué quiere hacer Jenny Fernández por San Pedro Sula? Lo que me permitan hacer, porque cuando Júnior me dice: “A mí como alcalde no me va a meter preso”. Yo le dije: “A mí menos”. No tengo cola que me pisen, sé que Júnior y Elías son empresarios, que no les falta el dinero y que pueden hacer algo por el tema del desarrollo de la ciudad. Aspecto deportivo a mejorar en San Pedro Sula Deportes, eso es lo mío. Si Dios lo permite, en un par de años, quiero medallas en todos los deportes. Eso me gusta, es un reto para mí. Es rescatar las estructuras y áreas deportivas, no cualquiera me puede engañar.