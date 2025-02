“No estoy en deuda de que estoy haciéndolo mal, no estoy jugando de titular, pero la estoy peleando, los minutos que me dan doy lo máximo y siempre apoyando al grupo porque aquí venimos a salir campeón”, añadió.

“Claro, estoy en deuda, claro que tengo que dar más, yo vine para ser titular aquí y cuando se de la oportunidad vamos a aprovecharla, pero siempre apoyando a mis compañeros, Jack (Baptiste) lo está haciendo bien, siempre respeto eso, cuando me dan la oportunidad yo siempre doy lo máximo”, aclaró.

Por otra parte, al Patón Mejía le consultaron por las expulsiones que se están registrando en Real España y no dudó en lanzar su dardo a los árbitros debido a lo ocurrido en Choluteca.

“Ante UPNFM hubo agarrones, la primera amarilla a Tatum lo es, la amarilla mía también, pero agarrones en el área siempre van a haber y no las están pitando, en Europa y en todos lados, no los están pitando. Tatum no lo estaba agarrando y ni sabía a quién le habían sacado la roja, tuvo que decirle el de Televicentro al cuarto árbitro que Tatum ya tenía amarilla. La verdad fue un poco complicado, fue un desastre, con todo el respeto”, dijo.

Y siguió insistiendo: “Fue un desastre y lo pueden ver ustedes, lo que pasa que aquí solo se habla de nosotros los jugadores”.