Se viene un nuevo Clásico, será una revancha por lo sucedido en la última final, ¿cómo lo han tomado ustedes?

Bien, el equipo se ha ido acoplando al profe en lo que él quiere, transmitiéndolo en el campo de juego. Por ahí empatamos con Victoria en casa, pero fue mérito del rival, que hizo un buen partido, y no lo pudimos ganar. Revancha no tanto, porque nada de lo que pase mañana cambiará lo de la final pasada. Este es un torneo nuevo, donde queremos imponernos y queremos los tres puntos.

¿Qué significa este Clásico luego de las críticas por la goleada del Inter Miami y el empate ante Victoria?

Contra el Inter Miami no fue el resultado que queríamos, no fue nuestro mejor partido. Queríamos competir de la mejor manera, pero por diferentes circunstancias no se pudo. Tampoco es excusa, sabemos que en Olimpia siempre que no se gana, vienen las críticas. Estamos acostumbrados a eso y ya sabemos que en Olimpia siempre se te exige ganar, más si es de local.

¿Estás bien en Olimpia luego de los rumores de tu salida?

Uno siempre aspira a más, siempre aspira a salir, pero por diferentes motivos no se pudo. Ya son cosas que no están a mano de uno y lo único que queda es aceptar la realidad. Hoy me toca estar en Olimpia y estoy feliz, muy contento. Obviamente, uno siempre quiere salir al extranjero, pero ya son cosas que no están a la mano de uno.

¿Hubieron ofertas?

(Risas) Sí, hubo, pero como dije, son cosas que están fuera de la mano de uno.