“Son amigos fuera de la cancha, pero cuando todo enfrentarlos, ya no son amigos y peor que está con la camiseta del rival y hay que dejar el amiguismo de lado”.

“Siempre ganar te da confianza, el grupo de motiva y venimos de hacer varios goles, no nos convierten y es una buena forma; pero será un partido difícil como todos los clásicos y se tiene que estar al cien por ciento”.

Luego de vencer 5-0 a la UPNFM y 3-0 a Juticalpa, la confianza está a tope, pero es consciente que en los clásicos no hay favoritismo.

“Son los partidos más lindos que hay y son los que esperan en todo el año, tanto el jugador como la hinchada. No hay que motivarse, el jugador se motiva solo”.

“Durante el partido la sangre hierve como decimos nosotros, no te fijas con quien estás discutiendo, pero no vas a ir a lastimar a nadie. Las pulsaciones están arriba y se te puede salir un insulto demás, pero tratamos que eso quede en la cancha”.

“El uruguayo es así, no sé si lo traemos adentro, pero las cosas que pasan quedan dentro de la cancha, ya después se arregla de otra manera. Ojalá que sea un bonito clásico y que nos traigamos la victoria nosotros”.

“Hemos hablado de todo un poco, le conté lo que es un clásico, él ya jugó con un cuadro grande allá en Uruguay, ya sabe lo que es, pero más que nada nos juntamos como amigos, no todo es pensar en fútbol”.

Además, aprovechó para confesar que: “Yo he hablado con Marco, él vive en el mismo edificio que yo, nos tomamos unos mates a veces. Siempre es bueno tener un compañero de tu país y ayudarlo también, él está solo”.

Y explicó su amistad personal con el volante de los leones. “Yo soy amigo más que nada de Marco Montiel, con Emanuel Hernández jugué, pero con el hermano, a él no lo conozco personalmente, con Marco vivimos cerca y tenemos buena relación. Ellos defienden a Olimpia, yo a Motagua y espero que el triunfo se venga para nuestro lado”.

Sin extender mucho su análisis del rival, Sebastián Cardozo considera que el nuevo técnico de Olimpia está poniendo su sello en el equipo.

“Espinel está poniendo su idea, no me gusta hablar del trabajo de los demás, yo pienso en Motagua y nosotros venimos haciendo un buen trabajo y eso es lo que me preocupa a mí”.