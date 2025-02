Eduardo Espinel habla del inesperado empate ante Victoria y se refiere a la goleada del Inter Miami de Messi a Olimpia

“El equipo estaba bien para jugar hoy, se había hecho la recuperación. Todos los equipos están haciendo el esfuerzo de jugar cada tres o cuatro días, Victoria también venía de viaje, no es excusa acá, todos estaban preparados, el equipo corrió mucho, los 90 minutos, se quería ganar el partido, no hay excusas por el partido ante Inter Miami. No se pudo ganar porque hay mérito del rival y por ahí algunas cosas que no nos salieron bien”, comenzó diciendo.

Asimismo, el entrenador de Olimpia deja claro que el partido ante Inter Miami no afectó para nada en lo físico al equipo. No lo quiso poner como excusa.

A Eduardo Espinel le volvieron a preguntar por la forma en que Olimpia fue goleado por el Inter Miami de Messi y ahí se incomodó un poquito, pues afirma que no es justo sacar conclusiones de ese juego ya que no hubo una preparación adecuada.

“A ver, no puedo analizar el partido ante el Inter porque no lo preparamos el partido, es injusto analizar ese partido, se hizo lo que se pudo porque estaba el compromiso, pero no estaba preparado ese partido, no había tiempo y en lo físico no estábamos para jugar ese partido, se hizo lo que se pudo”, detalló.

“En cuanto al partido de hoy, a todos les ha costado, Victoria hasta el partido anterior habían hecho una buena campaña, sumamos un punto, me hubiera gustado sumar los tres y seguimos con el objetivo de estar en los primeros lugares, no hay que dramatizar mucho, solamente trabajar y prepararse para ganar el próximo partido, no hay mucho misterio en eso”, añadió.

Espinel destaca el trabajo del Victoria en defensa, pero también dice que faltó ideas en Olimpia para marcar ese segundo gol.

“Victoria es sólido en defensa, un equipo ordenado, sabe a lo que juega. Y por ahí también tuvimos situaciones para concretar, pero eso tiene el fútbol, si hacíamos ese 2-1 a lo mejor estuviéramos hablando de otra cosa y no de que habíamos fallado en alguna situación del juego. Estamos tristes y nos vamos con una bronca bárbara, hay que aprender de esto”.

Espinel dijo que jugadores como Julián Martínez y Alberth Elis no estuvieron en este duelo ante Victoria por secuelas desde el punto de vista físico por el juego contra Inter Miami.