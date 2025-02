Israel Canales explica por qué Luis Suazo es suplente y cómo se preparan para vencer a Puerto Rico: “No dependemos de un jugador”

Israel Canales, entrenador de la Selección Sub-17 de Honduras sueña en grande. Sabe que tiene una oportunidad única este sábado: volver a una Copa Mundial juvenil, pues no lo hacemos desde 2017 cuando José Valladares fue a la India. En una amplia charla con DIEZ, el seleccionado explicó algunas interioridades de cómo vive el grupo el partido más importante del Premundial que se juega en San Pedro Sula. Revela la razón por la que Luis Gabriel Suazo, el hijo del exfutbolista David Suazo es suplente. ¿Siente presión al ver a la Pantera en las gradas? El Mou Canales lo cuenta.

Además, le hace un pedido especial a los aficionados que asistirá el sábado al estadio Morazán para ver al equipo nacional enfrentando a los Boricuas. Cuenta que enfrentará al equipo de Estados Unidos y no de la isla; la razón es sencilla y lo dice sin pelos en la lengua.

- ENTREVISTA DE ISRAEL CANALES -

¿Está cerca de lograr el objetivo, clasificar al Mundial; dos triunfos, como analiza esto? Es un sueño, un compromiso, motivado por esta oportunidad de poder clasificar con este grupo de muchachos que han venido haciendo bien las cosas, ojalá el sábado se dé esa oportunidad de celebrar. ¿Qué hacen los muchachos, en qué trabajan a nivel mental para enfrentar este partido de la clasificación ante Puerto Rico? Con los muchachos, lo primordial es la recuperación después de jugar dos partidos seguidos es muy crucial, además hay varios que han tenido cuadros de gripe, virus que les han dado y les hemos dado descanso (el jueves), ya después trabajar en el plan de juego para ese partido del sábado. ¿Tiene a todo el plantel disponible para enfrentar a Puerto Rico? Está todo el plantel completo, cuando digo recuperar es descansarse del cansancio y de algún golpe, pero nada que los vaya a sacar del partido, esa es parte de la planificación que tenemos porque los queremos al 100, somos exigentes para que muestren lo mejor que tienen ellos. ¿En el Premundial de Guatemala estuvo a punto de clasificar con la selección de Roberto Osorto, Jafeth Munguía... hay alguna espinita clavada por no lograrlo? Seguro porque definitivamente no fue una descalificación muy clara porque se dieron ciertas cosas extra futbolísticas que afectaron mucho el funcionar de la Selección, cambio de sede repentino, el no reconocimiento de la cancha donde se iba a jugar, no es excusa, pero impidió que los muchachos no se pudieran desarrollar, además de un autogol donde no nos pudimos recuperar. Ahora es una nueva oportunidad, hay una espinita clavada, ya hemos hecho las correcciones para que esas cosas no nos vuelvan a pasar y darles esa clasificación.

¿En qué ha cambiado Israel Canales de ese Premundial a este; cómo se ha preparado? Mucho. Tratar de sacarle el mejor provecho a esa experiencia. En ese momento había cosas que nosotros... no es que no teníamos claro, pero en ese Premundial, ahora estamos más actualizados, ahora con una Licencia Pro me ha ayudado mucho, también de estar cruzando una Licencia de Conmebol para mí es muy importante. A veces esta carrera es ingrata pero lo importante es sentirse bien con lo que hace y que los muchachos plasmen en la cancha lo que uno pretende. ¿Este sería su mejor logro a nivel profesional si logra la clasificación al Mundial? Sí porque en este proceso durante yo estoy a cargo de ellos desde el proceso anterior, los números que hemos sacado nos da mucha confianza y valor para seguir adelante; quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al señor José Ismael Ramos que la vez pasada nos envió un dato que no manejamos muy bien, ya estos muchachos y mi persona ya tenemos 16 partidos oficiales con 13 victorias, dos empates y una derrota, es que nos sacó del Mundial pasado; tenemos dos campeonatos Uncaf Sub-16 y esperamos cerrar con broche de oro el sábado con la clasificación al Mundial de Qatar. ¿Esta Selección de Puerto Rico tiene más legionarios que la de Honduras, es ventaja para ellos? La verdad que esta es una Selección de Estados Unidos, de Puerto Rico solo tienen uno, después todos son de academias norteamericanas, los conocemos a todos ellos, ya los enfrentamos en el torneo Uncaf de marzo del año pasado, sabemos lo que pueden lograr, pero lo que más nos interesa es nuestra selección, sacarles el mejor provecho y para eso trabajamos. El rival si cuenta, es conocimiento del cuerpo técnico pero lo que nos preocupa e interesa es que los muchachos hagan lo que nosotros trabajamos. ¿Puerto Rico no ha recibido goles en dos partidos, por dónde pasará la clasificación de Honduras? Por el potencial ofensivo que nosotros tenemos, si sacan las estadísticas no dependemos de un jugador, tenemos varios jugadores que tienen muchos goles, acumulamos 11 goles que están distribuidos y ese es nuestro potencial, el bloque ofensivo al que le hemos estado sacando provecho y lo haremos en el próximo partido.

¿Seguramente el sábado el Morazán retumbará, están preparados estos niños, estos cipotes para poder jugar con bastante afición? Es lo que esperamos, es para lo que lo hemos preparado a ellos, se sentirán muy bien porque los estarán alentando y el estado anímico de ellos a esa edad, la parte emocional juega un papel importante, nosotros hemos estado haciendo hincapié de que esto tiene que ser un aliciente y responsabilidad con toda esa gente, sin echarse la carga al hombro. La única responsabilidad que tienen es disfrutar del fútbol y sacarle provecho a lo que pueden hacer. ¿Cómo se ve el sábado a las 9:00 de la noche después del partido? Como te dije anteriormente, es un partido impredecible y vamos a trabajarlo para elaborar ese plan de juego y ya en el partido ver de qué manera se desarrolla y hasta ahorita lo que me interesa es seguir estudiando al rival, a nuestro equipo y que todos distribuyan el partido. ¿Por qué Luis Suazo es suplente en esta selección? No es que sea suplente, él no ha venido en el aspecto de salud muy bien, se ha venido recuperando y hemos cuidado la parte integral de ellos que es importante y la parte emotiva en el cuerpo técnico no pasa por eso, nosotros sabemos lo que él significa, lo que puede hacer y este grupo, como dije, no lo ocupamos para un partido sino para todo el proceso; ya lo hemos platicado con el profesor Reinaldo Rueda del seguimiento a este grupo y las cosas se van a dar de a poco. Yo no tengo 11 titulares sino 21 que están compitiendo y puedo disponer de todos, ellos han hecho conciencia y el que entra llega ingresa a hacer el trabajo mejor del que lo estaba haciendo. ¿En las graderías estamos viendo a David Suazo, una leyenda de Honduras, para usted es presión verlo en las gradas ya que está jugando su hijo? Nosotros cuando estamos trabajando ya con el entorno de afuera nos olvidamos de muchas cosas y sobre todo nos dedicamos a lo que nosotros estamos dedicados y bien por Luis y por el mismo David Suazo que no le está metiendo presión al hijo porque está en las gradas, yo le he dicho a Luis que él se debe formar su propio destino que no piense en que es hijo de David, y hacia eso ha sido todo el trabajo con los muchachos.