Con mucha nostalgia y agradecimiento al mismo tiempo, quiero hacerles saber que he decidido ponerle fin a mi carrera como arbitra profesional.

Para nadie es una novedad que en los últimos cuatro años, mi carrera comenzó a decaer localmente y que mis participaciones internacionales sufrieron en gran medida la falta de local, sin embargo, pude mantenerme a flote por el apoyo e interés de mi confederación, CONCACAF.

Día tras día comencé a darme cuenta que mi situación no cambiaría en un futuro cercano aún y cuando yo siga esforzándome y demostrando a todos mi capacidad. Hoy, el arbitraje hondureño se ha convertido en el beneficio de unos pocos y no de todo el gremio arbitral en general, dando paso a una mayor carencia de apoyo para aquellos que no pertenecemos a este pequeño grupo privilegiado.

No existe una competencia leal cuando se es amenaza para esos pocos porque ante la desigualdad en los nombramientos es muy difícil seguir mejorando partido tras partido.

Ante tales circunstancias y sabiendo de antemano que mi forma de pensar y actuar no van conforme a los intereses de unos pocos, he decidido dar un paso al costado como arbitra y buscar mejores oportunidades en otro lugar.

Después de una carrera plena y abundantemente bendecida es imposible no sentir nostalgia tras casi 15 años vividos apasionadamente por el arbitraje. Muchos de esos años me trajeron alegrías y recuerdos memorables, así como logros y honores que jamás había soñado. Pero también, viví algunos años, muy pocos en realidad, llenos de frustraciones, falta de motivación, desilusión, machismo repleto de falta de apoyo y otros sentimientos o situaciones que a cualquier otro lo harían desistir pero a mi por el contrario, me hicieron descubrir virtudes que no sabia que poseía y me permitieron seguir adelante a pesar de la adversidad.

En todo momento mi familia ha sido el soporte emocional para lograr mis objetivos, celebrando mis victorias, y han sido también quienes en mis derrotas me acompañaron sin dudarlo. No existen palabras que expresen todo el agradecimiento que siento por ellos.Estoy agradecida también con las pocas personas que confiaron primero en mi como individuo y luego como arbitra. De no haber sido por ustedes probablemente mi carrera no hubiera sido lo que fue. Probablemente nunca hubiera podido llegar a la primera división de no ser por el apoyo de Rodolfo Sibrian, Pedro Rebollar y Rafael Izaguirre; siendo este ultimo quien me abriera las puertas en la Filial de Choluteca cuando lo necesité.

Tampoco hubiera hecho del arbitraje una profesión sin la intervención y desafíos de Amilcar Burgos y mucho menos hubiera elegido convertirme en arbitra sin el ejemplo y formación de mi tío Carlos Enrique Pastrana.

Todos los mundiales, juegos olímpicos, torneos de CONCACAF y demás participaciones internacionales, no solo se debieron a mi desarrollo técnico sino también a la excelente condición física forjada durante estos años y bajo la supervisión del Profesor Juan Jose Raudales quien también me ha querido como una hija. Gracias a todos ellos pude también mantenerme como una arbitra de talla mundial.

Mi carrera también me llevo a comprobar que cuando nos rodeamos de personas con una vibración similar, que nos impulsen a ser mejores, que pongan a prueba nuestros limites pero sobre todo, nos acompañen para alcanzar nuestros sueños, el camino se vuelve mas fácil; y yo tuve el privilegio de conocer y compartir con esta clase de personas. Mis amistades son pocas precisamente porque compartimos los mismos principios y valores, además de llenarme siempre con su luz. A cada una de ellas les debo un inmenso GRACIAS por la huella imborrable que han dejado en mi.

Por ultimo y no menos importante, debo agradecer a cada una de esas personas, en su mayoría desconocidas, que se acercaron en diferentes momentos o lugares para hacerme llegar su apoyo, admiración y cariño. Cada una de sus palabras y muestras de cariño me hicieron encontrar las fuerzas que en algunos momentos había perdido.Sé que Dios y la vida me tienen preparado algo mejor y espero de todo corazón que a cada uno de ustedes que me acompañaron en este viaje, con mi trabajo haberlos hecho sentir orgullosos y haberles devuelto la confianza que depositaron en mi.

Con todo mi cariño, Melissa Borjas Pastrana, Ex-Arbitra Internacional.