No siente presión

En lado albo figura el joven Edwin Lobo, quien se ha convertido en el titular en el lateral derecho y lo más normal es que este 15 de febrero enfrente su primer clásico... De hecho, él ya palpita el partido.

“¡Uf, siempre quise jugar un clásico! Tengo cero presión, los compañeros me dicen: ‘Tranquilo, jugá lo que jugás’. Yo me siento bien porque ellos me dan la mayor confianza al igual que el profesor”, apuntó el carrilero albo al imaginarse la batalla en el Estadio Nacional.