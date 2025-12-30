Marathón confirma todos los detalles para la ida de la final contra Olimpia: ¿Ingresará la afición olimpista?

El <b>Marathón </b>realizó este martes 30 de diciembre la presentación oficial de la boletería para el partido de ida de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, en el que enfrentará a <b>Olimpia</b>.El esperado compromiso se disputará el próximo domingo 4 de enero de 2026 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, a partir de las 4:30 de la tarde. La directiva verdolaga informó que los portones del recinto se abrirán desde la 1:00 PM para facilitar el ingreso ordenado de los aficionados a las diferentes localidades.