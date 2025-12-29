Espinel vs Lavallén: Un cara a cara inédito en finales de Liga Nacional de Honduras y con números parecidos

La gran final del fútbol hondureño tendrá un atractivo especial en los banquillos, donde Pablo Lavallén y Eduardo Espinel protagonizarán un intenso cara a cara de estilos, ideas y trayectorias en busca del título. El argentino y el uruguayo, ambos con experiencia internacional y caminos distintos en el oficio de entrenador, medirán su capacidad táctica, liderazgo y manejo de grupo en una serie que promete alto voltaje, en la que cada decisión desde la zona técnica puede inclinar la balanza rumbo a la corona de la Liga Nacional de Honduras.

PABLO LAVALLÉN

Pablo Hernán Lavallén nació el 7 de septiembre de 1972 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 53 años y es de nacionalidad argentina. Su carrera profesional inició como futbolista antes de dar el salto al banquillo.

Antes de ser entrenador, Lavallén fue defensor y jugó para clubes como River Plate, Atlas, Veracruz, Huracán, San Luis, Coyotes de Sonora y Platense. Tras retirarse como jugador, inició su carrera técnica dirigiendo equipos en Sudamérica y el extranjero, entre ellos San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Belgrano, Colón de Santa Fe, CD Olimpia (Honduras), Melgar (Perú), Sarmiento (Argentina) y The Strongest (Bolivia). Aunque Lavallén no ostenta títulos mayores como técnico hasta la fecha, uno de sus logros más destacados fue llevar al Club Atlético Colón de Santa Fe a la final de la Copa Sudamericana 2019, una de las mejores campañas internacionales en la historia del club. En cuanto a su estilo de juego, Lavallén suele preferir una formación ofensiva como el 4-3-3, buscando un fútbol moderno y asociado, con énfasis en la posesión del balón y protagonismo ofensivo.

EDUARDO ESPINEL

Eduardo Fabián Espinel Porley nació el 28 de junio de 1972 en Cardona, Uruguay, y tiene 53 años. Es uruguayo y tras su carrera como defensa central comenzó a dirigir equipos en su país y en el extranjero. Ha sido entrenador de Plaza Colonia, Santiago Wanderers (Chile), Montevideo Wanderers, Rampla Juniors, Guabirá (Bolivia), Cerro Largo y Racing Montevideo. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA DE LA LIGA NACIONAL Espinel ha conseguido títulos de liga como entrenador, destacando dos campeonatos con Plaza Colonia en Uruguay (Primera División Clausura 2016 y Apertura 2021). En Honduras con Olimpia también logró el título de Liga Nacional Clausura 2025. Tácticamente, suele utilizar formación 4-4-2 como base, buscando equilibrio entre defensa y ataque y trabajo colectivo estructurado. Aunque se inspira en tendencias modernas y reconoce influencia de figuras como Diego Simeone en la actitud y el enfoque competitivo, su estilo prioriza orden, esfuerzo y adaptación según rivales.

NÚMEROS EN EL APERTURA