Espinel vs Lavallén: Un cara a cara inédito en finales de Liga Nacional de Honduras y con números parecidos

<b>Eduardo Espinel:</b> 16 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. 50 goles a favor y 28 en contra en 24 partidos.<br /><br /><b>Porcentaje de rendimiento:</b> <b>75 % </b>(54 puntos / 72 posibles)<br /><b>Porcentaje de victorias:</b> <b>66.7 % </b><br /><b>Porcentaje de empates:</b> <b>25 % </b><br /><b>Porcentaje de derrotas:</b> <b>8.3 % </b><b>Pablo Lavallén: </b>15 triunfos, 7 empates y 2 derrotas. 51 goles a favor y 18 goles en contra en 24 partidos.<b>Porcentaje de rendimiento:</b> <b>72.2 %</b>(52 puntos / 72 posibles)<br />Porcentajes de victorias: <b>62.5 %</b><br />Porcentajes de empates: <b>29.2 %</b><br />Porcentajes de derrotas: <b>8.3 %</b>