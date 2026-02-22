Liga Hondubet

Olimpia vs Motagua EN VIVO, hora y dónde verlo: ¡Espectacular caminata de la Ultra Fiel al Estadio Nacional!

EN DIRECTO | Olimpia y Motagua protagonizan esta noche un nuevo clásico en el Torneo Clausura 2026 para cerrar con la jornada 7.

INICIA: 6:00 PM
    FOTOS PORTADAS: Estalín Irías | David Romero.

     Mario O. Figueroa
2026-02-22

¡Derbi capitalino a la vista! Olimpia y Motagua protagonizan esta noche un intenso clásico, uno que promete muchas emociones para seguir escalando en la tabla del Clausura 2026. Los Albos y Azules se vuelven a ver las caras esta noche en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Eduardo Espinel quieren lavarse la cara luego de la sorpresiva derrota sufrida en la pasada fecha ante el Victoria. Los actuales bicampeones fueron sorprendidos por la Jaiba con un 2-1, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo.

El derbi capitalino cierra con la jornada 7 del Clausura 2026. Las acciones comenzarán a partir de las 6:00 pm en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se podrá ver por el canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.diez.hn.

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
