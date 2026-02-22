Olimpia vs Motagua EN VIVO, hora y dónde verlo: ¡Espectacular caminata de la Ultra Fiel al Estadio Nacional!

¡Derbi capitalino a la vista! Olimpia y Motagua protagonizan esta noche un intenso clásico, uno que promete muchas emociones para seguir escalando en la tabla del Clausura 2026. Los Albos y Azules se vuelven a ver las caras esta noche en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Eduardo Espinel quieren lavarse la cara luego de la sorpresiva derrota sufrida en la pasada fecha ante el Victoria. Los actuales bicampeones fueron sorprendidos por la Jaiba con un 2-1, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo.

El derbi capitalino cierra con la jornada 7 del Clausura 2026. Las acciones comenzarán a partir de las 6:00 pm en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se podrá ver por el canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.diez.hn.