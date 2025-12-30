¿Marathón u Olimpia? expertos dejan al descubierto el equipo que es favorito a levantar el título del Torneo Apertura

La latente ausencia del esmeralda César Samudio en el marco verdolaga hace que haya un consenso que resume Simovic: “En la portería creo que Olimpia tiene un poco de ventaja, Menjívar ya tiene unas cuantas finales en la espalda”.

Los entrenadores Raúl Cáceres y Héctor Vargas, así como los exfutbolistas Edgardo Simovic y Juan Flores , entran al ruedo para desmenuzar a los dos finalistas: Olimpia y Marathón .

Como lo dice Manuel Keosseián , no hay duda de que “los que llegan a final fueron los dos mejores equipos del torneo”, pero en medio de esa aseveración se desprende la curiosidad por saber quién es más fuerte en cada uno de los sectores del campo.

Esa óptica del marco cambia al mirar la zona central. Henry Figueroa y el panameño Javier Rivera jugaron un papel clave para que el Monstruo Verde fuese el equipo menos goleado del torneo, mientras que del otro lado el joven Clinton Bennett tuvo que abrirse hueco para formar dupla con el zaguero uruguayo Emanuel Hernández.

Análisis de la defensa “Para mí es más fuerte Marathón. Tiene mayor continuidad”, apunta Cáceres, el técnico de Platense, mientras que Vargas afirma que mira “un poco más fuerte a Marathón” en ese sector.

Los laterales lucen parejos, a juzgar por la opinión de los expertos, aunque el entrenador escualo piensa que los Esmeraldas “son más atrevidos” y que los carrileros merengues solo cumplen...

¿Y quién es más potente en la cintura del campo? Allí, la mayoría de los analistas se centran en la intriga de saber en qué versión estarán los olimpistas Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, quienes vienen saliendo de lesiones. “En este momento, con esa duda de esos futbolistas, Marathón se impone porque tiene jugadores clave”, expone Juan Flores, exgoleador del conjunto blanco.

Simovic cree que ahí “ha tenido más regularidad Marathón” porque “se ha manejado casi con los mismos jugadores siempre”, pero Raúl va más allá y mira más potente al Verdolaga.

La ofensiva sí trae opiniones más divididas porque el Monstruo fue el equipo más goleador, pero el Albo tiene jugadores curtidos. “Tiene más cuota de gol Marathón últimamente”, dice Cáceres antes que de Vargas advierta que los atacantes olim pistas tienen “más antecedentes de goles en estas instancias”.

El análisis está servido y Carlos Prono, otro que estuvo en el campo en su momento, resume las diferencias: “Olimpia es más fuerte desde lo mental. Marathón tiene hambre de gloria y un técnico de mayor jerarquía, mejor juego y es menos predecible que Olimpia. Será una linda final”.

ANÁLISIS POR EQUIPO DE CARA A LA FINAL

¿CUÁL DE LOS DOS ES MÁS SEGURO EN LA PORTERÍA?

HÉCTOR VARGAS: "No se sabe si Samudio jugará porque viene de lesión y de estar parado. En esa parte, Menjívar es mucho más fuerte por la experiencia. Es mucho más potente el Olimpia".

RAÚL CÁCERES: "Seguro que llega mejor Olimpia porque si fuese Samudio el portero pudiera decir Marathón. Si contra nosotros el muchacho sintió la presión, no digamos en un estadio lleno".

JUAN FLORES: "Está mejor Olimpia, o sea, la experiencia que tiene Menjívar no es fácil tenerla, es un jugador que es líder atrás. Es un hombre que dirige y que sabe ordenar a su defensa".

EDGARDO SIMOVIC: "En la portería creo que Olimpia tiene un poco de ventaja. Menjívar es un muy buen portero, un golero completo, ya tiene unas cuantas finales arriba de la espalda".

¿CÓMO ANDAN EN LA ZONA DEFENSIVA?

HÉCTOR VARGAS: "Yo los veo bien parados a los dos en la defensa central. Para mí, inclusive, lo miro un poco más fuerte a Marathón en la parte defensiva y así lo evidencian los números del presente torneo".

RAÚL CÁCERES: "Es más fuerte Marathón. Tiene mayor continuidad, Olimpia ha venido de manera inestable en ese sector del campo si ustedes se fijan, entonces ahí yo miro más fuerte al Monstruo Verde".JUAN FLORES: "Ahí son similares las defensas. Los dos tienen buena defensa; son jugadores que se entienden bien, que son fuertes, tienen el físico también. Yo creo que ahí los dos equipos están parejos".EDGARDO SIMOVIC: "Están parejos porque se han afianzado bien los centrales de Marathón, Henry y el panameño. Lo han hecho de una gran manera. Quizás en ese sector lo veo un poquito más sólido a Marathón".

¿QUIÉN ES MEJOR EN LA MEDIA CANCHA?

HÉCTOR VARGAS: "Hay que ver la recuperación total de Rodríguez y Álvarez. Pero me parece que depende mucho de eso. Yo veo la misma dinámica. La diferencia la pueden marcar las áreas y allí es mejor Olimpia.

RAÚL CÁCERES: "Ahí yo sigo apostando a Marathón porque Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez no traen ritmo de partido. Ese ha sido el fuerte de Marathón, esa conexión del mediocampo con los delanteros".

JUAN FLORES: "Con Edwin y Jorge, Olimpia no tendría ningún problema y es superior. Pero en este momento, con esa duda de esos jugadores, Marathón se impone porque tiene jugadores claves".

EDGARDO SIMOVIC: "Está parejo también, pero creo que ha tenido más continuidad Marathón. Se ha manejado casi con los mismos y lo miro más sólido. Está jugando seguido el Chelito con Damín".

¿QUIÉN TIENE MEJOR ATAQUE?

HÉCTOR VARGAS: "A pesar de los goles de Rubilio y Messiniti, el más completo es Olimpia porque tiene más cantidad y más antecedentes de goles en estas instancias. Arboleda ganó títulos con Olimpia y Marathón y Bengtson tiene más de 200 goles".

RAÚL CÁCERES: "Tiene más cuota de gol Maratón últimamente. Aún cuando individualmente Olimpia puede ser mejor, pero el momento lo está viviendo tanto Nicolás Messiniti, Rubilio Castillo y Alexy Vega; tienen una cuota de gol elevada".

JUAN FLORES: "No sé si Lavallén se atreve a poner a los dos centrodelanteros que tiene (Messiniti y Rubilio). De Olimpia no podemos obviar que teniendo a Benguché y Yustin es una garantía porque producen bastante en ataque y ayudan en defensa". EDGARDO SIMOVIC: "El Monstruo cuenta con uno de los goleadores del torneo y en Olimpia Benguché ha hecho goles, pero no ha tenido tanta trascendencia al igual que Yustin y Bengtson. En la parte defensiva está mucho mejor el conjunto verdolaga".