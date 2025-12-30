¿Marathón u Olimpia? expertos dejan al descubierto el equipo que es favorito a levantar el título del Torneo Apertura

Como lo dice <b>Manuel Keosseián</b>, no hay duda de que “los que llegan a final fueron los dos mejores equipos del torneo”, pero en medio de esa aseveración se desprende la curiosidad por saber quién es más fuerte en cada uno de los sectores del campo. Los entrenadores<b> Raúl Cáceres y Héctor Vargas,</b> así como los exfutbolistas <b>Edgardo Simovic y Juan Flores</b>, entran al ruedo para desmenuzar a los dos finalistas: <b>Olimpia y Marathón</b>. La latente ausencia del esmeralda <b>César Samudio</b> en el marco verdolaga hace que haya un consenso que resume Simovic: “En la portería creo que Olimpia tiene un poco de ventaja, Menjívar ya tiene unas cuantas finales en la espalda”.