Real España en llamas: Casi dos meses sin salario, parón de entrenamientos; la directiva responde y anuncia decisión

DIEZ ha conocido que los problemas de pago que el equipo acarrea es de mes y medio y eso genera incomodidad en algunos futbolistas ya que en la cancha siguen mostrando buenos resultados a pesar del ese impasse. Durante la semana pasada no entrenaron dos días previo al partido ante Real Sociedad.

No obstante, no todo es color de rosa en el equipo del costarricense Jeaustin Campos , quien ventiló en la última rueda de prensa que hay inconformidad en el plantel respecto a los salarios adeudados, mismos que siguen sin ser cancelados.

DIEZ buscó la reacción de la directiva aurinegra ante la falta de pago y no escondieron que sí hay un atraso en la cancelación del mismo, pero le restaron problemas al tema aduciendo que se solventarán en esta semana entrante.

Abordamos a Elías Burbara, presidente del Real España, y no dudó en dar la cara ante la situación en mención. Fue enfático en aducir que "no es crisis", pero aceptó que "se debe febrero, pero esta semana se paga y también marzo. Un simple atraso no es crisis", afirmó.

Burbara entiende el malestar de los jugadores y agradeció el profesionalismo que tanto el cuerpo técnico como el plantel han tenido ante la etapa que se está viviendo en la institución sampedrana. "Ellos saben que siempre se cumple y se les ha ayudado", expresó.

Otro tema que Elías mencionó es que parte del inconveniente económico de debe en parte a las pobres taquillas que está registrando el Real España en el plantel y, aunado a eso, la situación que vive el país. Pidió a la afición más apoyo en los juegos venideros.