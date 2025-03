Héctor Vargas y su mensaje directo a los jugadores de Juticalpa: “No me gusta dar paja”

Tras su presentación como nuevo entrenador del club, Héctor Vargas fue muy directo con el plantel y el desafío que se buscan con su llegada al club.

“Es un equipo que tienen potencial, llevo 28 años en el país, he tenido la suerte de dar la vuelta olímpica con varios, me he ganado enemigos por defender a mis jugadores, no me gusta dar paja, tienen buen equipo y eso me llevó a aceptar la oportunidad”.

Sobre su llegada al club: “Soy amigo de Joel Sandoval me llamó en diciembre, pero no acepté porque venía de dirigir en Tocoa, pero ya estoy acá y vamos trabajar para sacar al equipo”.