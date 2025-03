Eduardo Espinel se refiere a las críticas por el nivel de la Liga Nacional, habló de Rueda y el regreso de Edwin Rodríguez

El director técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, se mostró crítico frente a los comentarios que constantemente menosprecian el valor de la Liga Nacional y la Selección Nacional de Honduras. Después de tres meses dirigiendo en la Liga Nacional, Espinel expresó su preocupación por la tendencia de enfocarse en lo negativo en lugar de sumar a la causa con comentarios constructivos. “Yo creo que no se contribuye nada en tirar tantas pálidas. Yo soy una persona que tengo un equilibrio, no me molesta, pero me da mucha lástima que entre nosotros nos destruyamos. Yo creo en la energía positiva y hoy estoy viendo que no hay mucha de parte de todos, acá estamos todos involucrados”, comentó Espinel. LAS DECLARACIONES DE RUEDA SOBRE LA LIGA NACIONAL

El entrenador uruguayo también resaltó que, en lugar de centrarse en los aspectos negativos, es fundamental comenzar a hablar de manera más optimista, ya que los comentarios pesimistas no ayudan a cambiar la situación actual. “Yo hoy soy un hondureño más, quiero que esta liga sea la mejor del mundo, trabajamos para que así sea. Y muchas veces decimos cosas -que la liga es mala, que no se juega bien, que se juega lento-, pero hay que tener cuidado, cuando se dicen las cosas hay que decir las respuestas ‘aquí está la solución’. Yo puedo acá tirar que es un desastre todo, creo una mala onda, pero si me preguntan qué hay que hacer, entonces para qué. No estamos en el lugar que queremos, pero es lo que somos, a partir de ahora qué podemos hacer”, reflexionó Espinel.

LO DIJO SOBRE GUATEMALA Y EL VALOR DE RUEDA

En cuanto a las críticas posteriores a la derrota de Honduras ante Guatemala, Espinel expresó que no considera que las demás selecciones sean superiores a la hondureña. “Las otras selecciones no son mejores, parece que Guatemala es el ‘dream team’ porque le ganó a Honduras y yo conozco el fútbol de Guatemala, tengo jugadores que dirigí y tienen la misma dificultad que tiene acá. A lo mejor hay que organizarse y mejorar en ese sentido también”, indicó el técnico.

En sus declaraciones, también se refirió al trabajo de Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Nacional de Honduras, expresando su respeto por el entrenador colombiano. “En Honduras hay buenos jugadores. No valoramos al entrenador que tenemos. Ustedes saben cuántos quisieran tener a Reinaldo Rueda en la selección de su país. Tendríamos que darle muchas más herramientas a un entrenador con jerarquía que ha estado en todas partes del mundo. La demostró acá, si hay algo grande y positivo es el entrenador que tenemos”, destacó Espinel.

Además, describió a Rueda como un entrenador con una reputación consolidada. “Es un entrenador con reputación, respetado en todo el mundo, que no es fácil ganarse el respeto en este ambiente; hay buenos jugadores en la liga local, lo que falta es que tengan más contactos con el entrenador, pero forma parte de la organización del campeonato. Hay que darle las armas a Reinaldo”, añadió Espinel.

OTRAS DECLARACIONES DE EDUARDO ESPINEL

Edwin Rodríguez: “Está haciendo un proceso tremendo, tiene unas ganas de estar en el campo. Estamos evaluando si podemos darle minutos, mañana evaluaremos los que viajan a Estados Unidos a lo mejor también pueda tener la posibilidad de viajar y hacer unos minutos, pero estamos contentos con el trabajo de él”. Minutos Sub-20 en la Liga Nacional: “Yo no creo que sea la solución de tener un Sub-20 que tenga la obligación de sumar minutos, hay que hacer más cosas para que pueda jugar y competir; la solución para potenciar un jugador pasa por otro lado. Nosotros hemos tenido la suerte de no cumplir minutos, sino que los que han jugado están preparados”. Amistoso vs Potros: “Seguramente se sacarán muchas conclusiones por jugadores que no han venido jugando. Será una experiencia linda, no solo por el partido, sino que la convivencia nos ayuda a conocernos más”.