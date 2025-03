Roque Pascua atiza contra Emilio Izaguirre tras dardos a la Liga Nacional: “que ponga atención y que actúe”

¿Le sorprenden las declaraciones de Emilio Izaguirre?

En primera instancia los torneos anteriores los hemos hecho así porque estamos generando un cambio. Antes los equipos ponían sus horas y chocaban, por eso venimos y la misma televisora nos patrocina todos los equipos, vimos que no chocaran los partidos, eso nos costó un torneo y medio. Tenemos criterios donde los clásicos tienen preferencia para el día y la hora, el equipo más taquillero tiene preferencia, el mejor posicionado en la tabla.

Este torneo en particular no lo hemos programado para esperar a ese equipo que pasó a siguiente ronda y que Concacaf nos dice los días, pero no nos dice las fechas tentativas. ¿Cuál sería la queja si a Motagua le programamos un partido el jueves y juega el sábado y el equipo con el que juegue no quiere cambiar el día del partido? ¿Qué pasaría?

Motagua se quejó que tenía dos clásicos y los juegos ante Cincinnati

Esperemos que en la siguiente asamblea que ellos traten de legislar, que los equipos que no participen en la Liga de Campeones se le suspendan todos los partidos, ojalá que nos ajuste para programar, ninguno lo hace, casi no se hace en otras ligas, los equipos deben programarse, los equipos saben que tienen que llevar dos torneos, ojalá que Emilio Izaguirre lo mantengan de asambleísta, que llegue, que someta una exposición magistral en lo que ayudaría y que no, que le sirva a los equipos, pero podría a hacer. Espero verlo con el micrófono en la mano exponiendo, dando las razones, puede que tenga buenas ideas para mejorar nuestra liga.