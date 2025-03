Marathón, con cuatro minutos mortíferos y lapidarios, despedazó a un Victoria que se quedó sin gasolina en el Olímpico

Marathón no tuvo compasión contra un Victoria que le plantó cara al pelotón del armenio uruguayo Manuel Keosseián . Lo goleó 1-4 con cuatro minutos de locos sobre el final del partido.

Isaac Castillo lo intentó luego de una habilitación de mago de Vega, quedó mano a mano, pero definió mal. Perdonaba el monstruo, pero Damin Ramírez no lo iba a hacer y vacunó a su ex equipo al minuto 41’.

David Patiño, técnico de los ceibeños, estaba inquieto y sabía que tenía que mover su tablero y cambiar el planteamiento. Sacó a Avner Portillo y al joven David Morales para mandar a la cancha a Maynor Arzú y Carlos Bernárdez.

Y aunque en un inició no ayudó mucho, lucía mejor el Victoria ante un Marathón que seguía tomando la manija del partido. El monstruo azotó nuevamente al gigantón Salazar al 65’, pero salvó su cabaña.

Victoria intentó penetrar el área verdolaga, no obstante le era imposible. No podían llegar y no hubo de otra que probar otra fórmula: disparos de larga distancia y así se edificó el golazo de la paridad.