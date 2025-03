La rotunda respuesta de Beckeles a Milagro Flores por la polémica: “Si te dedicas a algo tienes que prepararte”

Brayan Beckeles es uno de los grandes del fútbol hondureño que sigue vigente a sus 39 años. El jugador siempre a la hora de las entrevistas responde a todo y no se guarda nada. Su mayor característica es siempre ir de frente a las cosas y aclaró todo lo que pasó con Milagro Flores, quien lo tildó de ser “arrogante”. Esto luego de una charla que tuvo con Beckeles durante un partido amistoso en Estados Unidos cuando el defensor todavía era parte de Olimpia. Aquel día, Flores, en una entrevista con Rely Maradiaga contó que Brayan a la hora de darle una nota para su canal fue: “Súper arrogante, engreído. Me daban ganas de mandarlo... pero dije yo, tengo paz en el corazón y algunas veces explotó porque soy humana”.

“Me dice, ‘soy fulano de tal’. Y yo pensé que me estaba viendo la cara, me pudo haber dicho y yo no sabía. Yo buscando en Google (el nombre) haber si se parecía para ver sino me estaba viendo la cara porque me pudo haber dicho también Cristiano Ronaldo. Pero sí era él”, siguió diciendo sobre el jugador que ahora milita en Victoria antes en Olimpia. Beckeles ya le ha enviado una respuesta a la presentadora de HCH y también habló de otros temas, ya que muchos lo han tildado de “gordo”. Para esas críticas, Brayan también envió un mensaje. El futbolista comenzó hablando con DIEZ sobre la derrota que tuvo Victoria ante Marathón y que esperan encontrarse a los verdolagas en liguilla para tener revancha de los sucedido.

¿Cómo se encuentra tras la dura derrota ante Marathón?: “Sí, es triste, complicado porque hicimos un buen partido hasta el minuto 88’ donde Vega saca un gol de otro partido y en la búsqueda de querer empatarlo pues nos desordenamos y nos equivocamos. El grupo está tranquilo porque hicimos un buen partido”. ¿Qué les dijo el técnico tras el juego?: “El profe (David Patiño) lo vive de forma intensa, ama el fútbol y eso es lo que nos transmite. No ocupó decirnos nada porque el grupo es muy maduro, aunque sabe que la cagamos hoy, porque pudimos evitar lo que sucedió. Estamos tristes, pero no derrotados. Nos vamos a preparar para la siguiente batalla”. ¿Cómo no perder la brújula ante el gran torneo que están haciendo?: “Tenemos que seguir creyendo en nosotros, esto no nos va a marcar la diferencia, estamos claro de lo que queremos y que somos como equipo. Puedo decir que Victoria va a entrar a la liguilla y que será un duro rival. Ojalá nos encontremos a Marathón en ese momento para la revancha”.

¿Qué le dice Beckeles a todas esas personas que dicen que tiene sobrepeso?: “Eso es lo bonito de la vida, si no hablaran de mi se preguntaran por mi, todo mundo habla sobre Beckeles, pero sin saber nada de mi. Trabajo a mi manera, hoy jugué los 90 minutos y las personas que hablen, al final es parte de la vida”. ¿Cómo ha tomado la polémica con Milagro Flores?: “Yo no la conozco, ni puedo opinar de algo que no sé. La verdad es que eso es fuera del tema, solo pienso en el equipo que queremos entrar a la liguilla, lo demás no me compete, ni me interesa, es más, no he visto y te puedo asegurar que paso fuera de todos los problemas. Siempre llevé mi vida así y eso no va a cambiar”.

¿Qué fue lo que pasó realmente en ese momento con la presentadora?: “Yo siempre he sido la misma persona, he sido muy educado, tu trabajo es este, el mío el de acá y al final somos un equipo. No sé quién habrá sido, pero si fui yo, bueno... En la vida te tienes que preparar porque si vas a entrevistar a alguien, tienes que prepararte. Es como cuando un equipo me contrata, tengo que buscar a que club voy, quiénes son las figuras, los que han destacado y eso es una ambición en la vida”. Y agregó: “Creo que como hondureño hay que pensar que tenemos que estar preparados y si te dedicas a algo tenes que prepararte de la mejor manera”.