Confirman el jugador del Olimpia que humilló a Milagro Flores en un amistoso en Estados Unidos: “Le daría una cachetada”

“Me tocó mandar contacto para deportes, yo no soy de deportes, soy de entretenimiento. Mi trabajo era ir a animar el medio tiempo”, añadió la presentadora de TV.

“Me dijeron que habían hablado con el director técnico del Olimpia para que me diera la entrevista. Se suponía que Pedro Troglio me iba a atender, pero me pasaron con un futbolista”, sigue relatando.

Cuenta que un asistente de Troglio le dijo que “le voy a pasar a uno de los jugadores... es que van a saber quién es”, lanzó, aún sin dar pistas de quién se trataba.

“Yo iba al aire y el muchacho no se apuraba, yo en los camerinos sola sin tener con quien hablar y no me iba a poner a comentar del partido, no tenía ni idea que era”.

“Y viene el jugador, como dos metros el hombre, grandote. Le digo ‘hola ¿cómo está? soy Milagro Flores de HCH, ¿cómo lo presento?’ Y me dice él: ‘no sabes como me llamo, no sabes quién soy’. Y yo no sabía quién era el jugador”, dice la periodista.

Flores asegura que le pidió perdón al futbolista. “Mil disculpas, perdóname, yo soy de entretenimiento, no soy de deportes, pero no se quién sos. ‘Es tu trabajo saber quién soy’ me dijo. Se los juro. Yo estaba nerviosa”.

Milagro atizó contra el jugador por ese mal rato que la hizo pasar. “Súper arrogante, engreído. Me daban ganas de mandarlo... pero dije yo, tengo paz en el corazón y algunas veces explotó porque soy humana”.

“Me dice, ‘soy fulano de tal’. Y yo pensé que me estaba viendo la cara, me pudo haber dicho y yo no sabía. Yo buscando en Google (el nombre) haber si se parecía para ver sino me estaba viendo la cara porque me pudo haber dicho también Cristiano Ronaldo. Pero sí era él”, contó Flores.