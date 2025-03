André Orellana recuerda su pelea con Beckeles y Troglio y, ¿se considera uno de los más guapos de la Liga Nacional?

Alejado de las canchas por casi ocho meses tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados sirvió para que el zaguero André Orellana dejara esa etapa de “niño rebelde de Olimpia”, y reflexionar que “el fútbol no es para siempre”. Aprovechando las vacaciones que el el uruguayo Eduardo Espinel le dio al plantel melenudo, el zurdo no lo pensó dos veces para dejar la rapidez y el ruido que domina a la capital Tegucigalpa y pasar un par de días junto a su familia en San Pedro Sula.

Gracias a esa estancia, DIEZ pudo tener una charla con el jugador que recién cumplió 23 años, para hablar tendido sobre varios temas de su vida personal y profesional. Orellana reveló que está pronto a superar su lesión y que tiene todos los ánimos de volver más fuerte que nunca para consolidarse en el plantel. Además, recordó aquella falta que le cometió a Germán ‘Patón’ Mejía y a Carlos Pineda cuando vestía la camiseta de Marathón. ¿Cuántas veces la vio en la televisión? También, sin titubear contó el día que se peleó con Brayan Beckeles y Pedro Troglio.

LA ENTREVISTA CON ANDRÉ ORELLANA:

—¿Cómo has estado durante todos estos meses sin poder tenerla oportunidad de jugar fútbol? Ha sido un largo proceso, creo que ya son casi ocho meses, aparte de los malos días me ha servido como retroalimentación y determinación para poder seguir adelante. —¿Qué pasa por tu cabeza luego del proceso tras la rotura de ligamentos cruzados ya que estabas acostumbrado a jugar en Platense y Marathón? Fue un golpe muy duro, algo que no me lo imaginé, se sabe que el futbolista está propenso a que sucedan este tipo de cosas. Ya pasando los días lo acepté de una buena manera, le puse mucha fuerza de voluntad y el peor momento ya pasó, ahora ya casi está finalizando todo. Creo que la próxima semana me darán ya el alta médica. —¿Qué has podido reflexionar luego de lo que te pasó? Esta etapa me ha hecho madurar bastante, me hizo entender muchas cosas, que el fútbol no es para siempre y que en cualquier momento pueden pasar este tipo de situaciones. Además me dió la oportunidad de estar más cerca de mi familia. —¿Estás cómodo en Olimpia? Sí, el equipo me ha dado el respaldo luego de la lesión y, como tú dices venía de Marathón jugando casi todos los minutos, en Platense también, desde que llegué a Olimpia todo me ha costado un poco, pero no bajo los brazos y ahorita que me recuperé voy a seguir luchando. —Te hacía la interrogante por eso, por las participaciones que estás acostumbrado a tener. Correcto. No soy de esos jugadores que se conforman solo con estar. Desde que llegué a Olimpia cuando era muy joven siempre pedí jugar y tras la llegada Pedro Troglio me dio la confianza, en el último torneo recuerdo que jugué semifinales y la final, a pesar de las expulsiones y de una que otra lesión. Pienso en el último torneo que estuvo iba a jugar mucho más, pero me rompí los ligamentos y pues ni modo, tocó asimilar. En esta era con el profe Eduardo Espinel hemos tenido una buena relación y he hablado con el cuerpo técnico; sin embargo, si en una u otra situación no se dan las cosas el jugador debe buscar salir en busca de oportunidad y más a esta edad.

—Ahora mismo me recuerdo aquella expulsión tuya en el Yankel Rosenthal, le diste la vuelta al mundo, ¿qué te pasó en ese momento? No es algo de qué apenarse, uno es defensa y es algo del día a día. Con los compañeros lo tomamos en broma. Fue una jugada del momento, de calentura. El defensa que no tiene su carácter o personalidad no come, eso sí, hay que controlar las emociones. No solo porque sucedió eso yo voy a bajar mi juego y voy a ser distinto. —¿Cuántas veces viste la falta? La miré bastante ese día que sucedió y dije ‘qué ácido está eso’. Es parte del fútbol. —¿Qué opinas de las críticas de muchas personas porque te han visto de repente en una disco o concierto? Es un tema muy tabú aquí en Honduras. La gente no piensa que uno también es persona, que es joven y fíjate que ese tema lo hablamos con el profe Pedro cuando yo estaba lesionado, él me decía ‘André tenés que salir, diviértete, anda divaga tu mente no quiero que estés encerrado las 24 horas en tu casa’. Es algo que me gusta, pero lo hago con responsabilidad, tampoco es que voy a salir y al día siguiente voy a jugar un partido o voy a entreno. Soy profesional en esa parte porque cuido mi trabajo. —¿Afecta eso en el rendimiento? Claro, todo en exceso es malo. Si uno quiere salir todos los días es obvio que no vas a rendir. El tema que al ser un jugador también tenés derecho a hacer otras cosas y hablo en general, podes estudiar o aprender algo. —Vamos a dejar un poco el fútbol de un lado, ¿te consideras uno de las futbolistas más guapos de la Liga Nacional? Ja, ja, ja, eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir alguien más. Siento que no soy una persona vanidosa, soy alguien apartado en lo mío. —¿Te gastas mucho tiempo en tu apariencia? Más o menos, por ejemplo, me gusta ir al gimnasio, me gusta hacer natación y es ahí donde invierto en mi físico.

—¿Y en ropa invertís mucho? La ropa casi siempre me la compra mi mamá o mi novia que yo voy a salir a un centro comercial a comprar ropa es muy raro, cuando lo hago yo mando a traer en línea.

Discusión con Brayan Beckeles y Pedro Troglio-

—¿A esta altura de tu carrera te mirabas más afianzado en el fútbol? Sí, yo pensé que en este momento iba a estar en otros aires, pero es parte de la vida, hay que aceptar la realidad de donde está uno y seguir trabajando. —Más allá de las lesiones, ¿por qué crees que no has podido tener un mayor protagonismo en Olimpia? Ese es un tema que lo tocábamos con mi familia, creo que es Tegucigalpa, no es excusa, pero el tema de estar solo allá, me ha dificultado las cosas, lo repito no lo pongo como pretexto porque también me ha faltado a mí mejor en algunas cosas y ser más profesional. —Y si estar en Tegucigalpa se te hace complicado, ¿cómo hacer cuando te toque una oportunidad en el exterior? Por eso mismo lo digo, no es pretexto, porque a la hora de que me toque salir al extranjero voy a estar en las mismas circunstancias. —¿Es cierto que hace unos torneos tuviste un encontronazo con jugadores de Olimpia? En su momento sí, es algo que pasa en el día a día. Fue algo normal que se dio y al día siguiente otra vez, compañeros como siempre. Eso pasa en todos lados siempre hay roces. —¿Fue con Brayan Beckeles? Tuvimos esos problemas cuando yo estaba muy joven, tenía 19 años, cuando tuvimos ese problema, pero todo muy normal.

—¿Fue porque peleaban puesto? Sí, puede ser que por ahí venía el asunto, pero se superó. Hoy ‘Nanay’ puede venir a la casa a comer o yo he ido a La Ceiba a la casa de él. —¿Cuáles han sido los principales consejos que te ha dado tu tío Johnny Leveron? El mejor ejemplo que yo he podido tomar de él es su profesionalismo, su humildad, una persona trabajadora y alguien que siempre está fuera de los focos. —¿Cuando eras niño a quién jugabas ser? Jugaba de delantero, me gustaba hacer goles, y luego fui bajando hasta ser defensa. —¿Tu infancia fue tranquila o costó salir adelante? Gracias a Dios siempre tuvo una infancia tranquila, mis padres son profesionales y siempre me apoyaron en todo. En la vida siempre hay golpes bajos, pero los hemos sabido afrontar como familia. —¿El delantero que más te ha costado marcar? Yustin Arboleda, Jorge Benguché, Iván López y Eddie Hernández recuerdo que un partido que jugué contra él salí todo arañado.

—¿Cuál es la anécdota que no olvidas en un partido? Con varios jugadores he tenido roce que nos mentemos hasta la madre y fuerte, pero esta ahí queda. Una anécdota que te puedo compartir es una vez que salí de Olimpia tuve problemas con Pedro Troglio, en ese momento estaba en Marathón, y luego nos volvimos a ver en una semifinal en la que empatamos 1-1 en Comayagua. Tres meses atrás nos habíamos peleado en un amistoso en Estados Unidos, después de ese juego de semis me llamó para pedirme disculpas y que me quería de vuelta en el equipo, más bien yo le respondí que me disculpara él a mí. Desde ahí comenzó una bonita relación con Pedro. —¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue en New Orleans, no sé si te diste cuenta, nos dijimos varias cosas por una falta que le hice a Yustin, él me dijo, ‘¿qué te pasa a vos? nosotros te damos de comer’ y yo le dije que no me dijera nada. —¿Eras el niño rebelde de Olimpia? Es que era muy joven; sin embargo, siento que sí. Pasaba muy disconforme, era muy agresivo o cosas así que ahora son parte de mi pasado.