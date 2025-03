Reinaldo Rueda confiesa por qué llamó a Romell Quioto a la Selección de Honduras y lo que le dijo: “necesitamos de todos”

Fue una semana corta, muy intensa, desafortunadamente programó la Liga a mitad de semana y eso no nos posibilitó hacer una reunión previa, quizás la selección de Guatemala sí hizo reunión del 10 hasta el 14 juntos y nosotros no, teniendo imponderables de última hora, desde ayer entrenamos, buscando la recuperación del jugador, hoy tenemos jugadores que tienen 72 horas, otros completando las 48 horas, incluyendo el viaje, pero esa es la exigencia de la élite, del fútbol internacional y buscar que mañana estemos bien recuperados para enfrentar a Guatemala.

La recta final empieza hoy ya, mañana, no en seis meses, como ya les dije a los jugadores, tres partidos ahora, Guatemala y luego Bermudas, son tres, dos de junio son cinco, aspiramos a jugar seis o siete partidos en la Copa Oro, ahí son 12, los dos de septiembre son 14, más los otros son como 18 juegos en nueve meses y el énfasis está en que estos muchachos conserven la buena salud, que no haya tanto lesionado, en la medida que jueguen en sus clubes, que entrenen bien, se alimenten bien, duerman bien, duerman lo que necesita un atleta de élite y no se lesionen tanto, que tengamos todo el equipo completo.

Miren, invertí un año y cinco meses en Maylor Núñez, ya ni en Olimpia ni en Real España. Invertí no sé cuántos meses en Carlos Meléndez y se rompió la rodilla, ahora Getsel Montes estuvo bloqueado, se lesionó y dejó de jugar un mes, no sé por qué se están lesionando tanto, lo único que quiero en este 2025 es que los jugadores no se lesionen tanto.

En cada convocatoria tenemos jugadores fuera, Edwin Rodríguez, Joseph Rosales, Antony Lozano, Brayan Acosta, David Ruiz, cinco titulares afuera. La vez que jugamos repechaje ante Costa Rica fueron seis, entonces no sé, algo pasa, ojalá este año seamos bendecidos, ya empezamos con cinco lesionados, si no tenemos todos los hombres, si no tenemos la súper población de jugadores y si vamos a perder tres o cinco jugadores por lesión en cada convocatoria.... Y son en los que más he invertido.

¿Recuerdan la Copa Oro 2009? Jugó Costly, el Pery Martínez que en paz descanse, pero después vino Donis Escober, Allan Lalin, Melvin Valladares, Erick Norales, Johnny Palacios, los jóvenes porque los que venían jugando los dejamos descansar, hay que hacer esa evaluación jugador por jugador, posición por posición, a quién les conviene jugar la Copa Oro, pero primero tenemos que clasificar, tenemos que resolver el duelo con Bermudas. Y si la Copa Oro sirve de preparación a los partidos de septiembre, octubre y noviembre o si los jugadores por jugar la Copa Oro no tienen vacaciones, entonces mentalmente no se recuperan, no atienden a sus esposas e hijos y llegan tarde a la pretemporada y sus clubes no los tienen en cuenta... Miren el caso de Wesly Decas, murió su mamá en San Pedro Sula y cuando volvió el técnico le dijo que no, hasta que no te pongas bien físicamente no puedes volver a jugar, se fue a la segunda división de Israel. Son situaciones diferentes.

Liga Nacional y su nivel

Todos los que estamos metidos en la familia del fútbol tenemos que lograr que la intensidad y la exigencia de la Liga Nacional sea mejor para que el jugador llegue mejor adaptado a la competencia de élite, que lo hemos vivido cada vez que enfrentamos selecciones internacionales, puede pasar por el arbitraje, por las canchas, porque no hay 15 minutos de pausa entre un tiempo y otro, que hay 15 y no 20 o más. No tenemos VAR, que un córner o tiro libre no se tomen minuto y medio, dos o tres minutos, que hagamos la Liga tan lenta cuando a nivel de Concacaf ya hay selecciones muy internacionales que compiten.

Comparación de la generación pasada y la actual

Las exigencias son las mismas, esta es una generación diferente, con unas bondades que no tuvieron los anteriores. Los anteriores tuvieron unas bondades y unos talentos, una experiencia, una huella que ha sufrido también. Por ejemplo, Carlos Pavón, Amado Guevara, David Suazo, todos ellos habían jugado ya tres eliminatorias, estos muchachos algunos llevan dos sufriendo, también con esa exigencia y esa mochila de no haber clasificado, pero se han mejorado las canchas en Honduras, algunos conceptos se han mejorado mucho, creo que esa es la responsabilidad del seleccionador nacional, ojalá pueda acertar en la decisión, que la Liga sea más competitiva cada día más.

Por ejemplo, el caso de la simulación de foul, que a veces a uno le da vergüenza, desde el 2014 FIFA está castigando eso y en nuestra liga a veces hay una simulación de foul que no tiene presentación por respeto a la profesión y a la afición, tenemos que volver el juego más intenso, más dinámico, que se juegue más tiempo real, de 95 minutos se están jugando 37 o 40 minutos de tiempo real efectivo de juego. Todos esos factores hay que mejorarlos.