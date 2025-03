Se revela todo: ¿Por qué Alexy Vega queda al margen de la Selección de Honduras otra vez?

Sin embargo, la Bicolor presentó dos bajas. David Ruiz por lesión no jugará los dos compromisos y Alexy Vega se quedó al margen debido a un problema personal con su documentación.

El motivo real de la baja de Alexy Vega, mediocampista del Marathón, fue dado a conocer por Gerardo Ramos, director administrativo de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH.

“Es algo personal, extravió el pasaporte, eso nos informó. Nosotros no podemos hacer nada. Es un documento del cual no me separo nunca, son cosas personales”, sentenció Gerardo Ramos.

Y agregó: “los tickes están comprados desde hace tiempo, cómo, cuándo y dónde (pérdida del pasaporte con su visa) no lo sé. Luis (Brevé) anda en el día a día, a mí me han pasado cosas... Uno en temas de vida, trabajo, debes ser bien ordenado, si estás en una área que te implica viajar, el pasaporte es primordial”.

La presencia del delantero Romell Quioto es la gran sorpresa que se dio en la convocatoria del entrenador Reinaldo Rueda el pasado miércoles. Estuvo ausente por más de un año.

El atacante del Al-Arabi de la segunda división de Arabia Saudita no jugará frente a Guatemala. Solamente estará disponibles para los juegos del repechaje a Copa Oro frente a Bermudas.

El Romántico estará llegando a Miami, Estados Unidos, el lunes 17 de marzo. De momento se encuentra realizando los respectivos trámites en Bahrein, mencionó Gerardo Ramos.