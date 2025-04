Jorge Pineda rompe el silencio y se defiende de Héctor Vargas: "Me ha denigrado, jamás fui desleal con él en Marathón"

Hace poco regresé de Santa Bárbara, donde dirigí a Cuervos de San Luis. Es una bonita experiencia, se me llevó para tratar de salvar al equipo porque estaba en una situación incómoda, se logró armar un equipo competitivo, los resultados se nos dieron y eso de una u otra manera fue importante para las aspiraciones como técnico. La gente de San Luis me acuerpó en gran manera, buenas personas, mis respetos para ellos.

Lo recuerdo como si fuese sido ayer. No pitaron el penal. Muchos aficionados de Olimpia que son amigos míos no celebraron el campeonato, no lo celebraron porque no lo consideraban justo que se nos negara la posibilidad. Más que todo por la cuarteta arbitral de poder accionar en ese momento para poder marcar el penalti, fue lamentable.

Si hablamos de justicia lo más ideal hubiese sido que se marcara el penal. Pero era una mano demasiado clara, yo todavía la jugada la ando en el celular, yo estaba en diagonal, veo que la pelota está arriba, “Tanqueta” Flores salta, tenía un resorteo impresionante, Milton va arriba, el arco lo tenía a espalda y se ve la clara mano. Yo siento que Benigno Pineda (árbitro de la final) casi no pudo ver la jugada, “Tanqueta” va arriba, siento que le quita la visión, pero sí el línea (Reinaldo Salinas) vio la acción, cuando ve que Benigno no lo mira la bajó.

No lo sé, prefieren mencionar a uno que ha hecho dos o tres goles de tiro libre o a uno que hizo la vez pasada algún tiro libre, siento que hay gente que me recuerda. De repente yo no fui marcador, a mí me daban la pelota. Pero sí estoy en ese top de jugadores que a balón parado marcaba muchos goles, porque hice muchos goles a balón parado, fue importante para carrera.

En ese momento cuando inicié “Rambo” estaba más joven que mí. Después llegó Danilo Tosello, es para hacer un saludo, era una cosa espectacular. Luego llega “Rambo”, respetable lo que hizo con los tiros libres, en veteranos lo sigue haciendo. No fue porqué él nació así, se fue demostrando porque entrenaba lo necesario para ejecutar los tiros libres, pero nunca me he considerado mejor.

Siento que es falta de oportunidades o falta de interés del propio jugador, porque hay futbolistas que son buenos, pero son limitados, les interesa más en el ambiente de ellos, en el pueblo de ellos, no quieren salir. De una u otra manera Enrique Rennau me lo mencionó (a Alexy Vega). Además, estuvo Franklin Flores. Yo creo que hubo una manera que nadie impulsó a Alexy para que salir de Jutiapa con una edad corta. Después sí salió promediando algunos años, se pudo dar cuenta que le pudo sacar ventaja a esta profesión digna.

¿Cómo fue su reacción en ese momento?

Me fui sobre el cuarto árbitro reclamándole por qué esa acción, él no tenía la culpa, estaba Reinaldo y Benigno, pero desgraciadamente sucede eso, me fui sobre el cuarto árbitro, debió ser claro, no dejarse llevar, el Estadio Nacional estaba repleto, en ese sentido, lo más seguro es que se hubiese pitado el penal, pero un tiempo en el que faltaban unos 10, 15 minutos para terminar el partido, porque con ese gol íbamos a tiempos extras.

¿Qué pasó al momento de la coronación del título de Olimpia?

Cuando veo que el árbitro se lleva el pito a la boca, volteo a ver al lado derecho y está el “Chato” Padilla está en posición de carrera, porque lo conozco bien, él no estaba reaccionando, quería ir sobre el árbitro y yo lo agarro, pero no lo pude contener. ¿Qué pasó? Metieron policías, fue un descaro, no hubo reacciones de golpear a los árbitros, de ninguna manera, pero recuerdo que me fui al camerino de los árbitros y estaban los cuatros con la cabeza baja, diciendo: “No tuvimos la potestad o la certeza de pitar este penal, nos sentimos avergonzados y tristes”.

¿Sintió injusto que lo apartaran de la dirección técnica de aquel Marathón que perdió la final ante Real España?

Para mí fue injusto. Me llevaron justo después de que salgo subcampeón con Victoria. Llego a Marathón en un clausura donde prácticamente plantel está armado, habían referentes, estaban jugadorazos: Emil Martínez, Mario Berríos, Mauricio Sabillón, Marcelo Segales. Pero de estos futbolistas recibí un total respaldo, también llegaron Obelar, Erick Scott, Stiven Brice. En la semifinal ante Olimpia nos gana 2-0, la vuelta en el Olímpico me da para poner a Luis Santamaría como centro delantero, ganamos 2-0, la actuación de Obelar que le paró tres penales a Olimpia, vamos a la final contra Real España.

Después de finalizado el torneo, la dirigencia del equipo me llamó, donde me decían que por orden de Yankel Rosenthal ya no íbamos a seguir con el contrato, tenía seis meses más de contrato. Dije yo, estamos expuestos los técnicos, a mí me llevaron como un “conejillo de indias”, siento que hice un gran torneo, pero no lo valoraron, me sacaron del equipo después de haber perdido una final, ahora han llegado muchos técnicos al equipo, no han llegado a una final y los tienen un año, año y medio. Entonces, ¿por qué a mí sí? No hablo de los de ahorita, pero anteriormente no se daba eso. Esa fue una injusticia, no me dieron la continuidad.

¿Quedó algún tipo de resentimiento con Marathón?

No, de ninguna manera, acuérdese que era un técnico joven, uno está expuesto, quedé un poco mal porque no me dieron continuidad, no es nada fácil dejar afuera a Olimpia y llegar a la final. No hay resentimiento, después llego a Marathón por medio de Orinson, me dijo que habían contratado al profe Vargas. Una semana antes estaba mediando para ir a Estados Unidos y estar en algunos equipos donde estaban Boniek García.

Me llamó Orinson, me dijo si quería ser el asistente técnico, el profesor Vargas dijo que hablaran conmigo y que después iba a hablar conmigo. La relación de Orinson era de antes cuando yo jugaba en Real España. Yo vivía muy cerca de él, de su madre doña Estelina, les guardo mucho cariño. Al llegar a Marathón no había resentimiento, uno debe comportarse como profesional donde sea que esté.