Yeison Moreno: de vender asados y sufrir racismo de niño a goleador de Real España: “murieron familiares por la guerrilla”

No, mi mamá sufrió discapacidad, mi abuela me crio a mí y a mi hermano, siempre estábamos con ella.

Yo soy colombiano, soy de la ciudad de Ibagué, de un municipio que llama Rovira, me crie ahí hasta los cinco años. De ahí mi abuela me llevó a Ibagué donde viví casi toda mi juventud.

Yo no, pero mi abuela sí en la ciudad de Chocó, nosotros fuimos desplazados por la guerrilla, a mi abuela le tocó vivir varias muertes, pero no me tocó a mí, pero sí murieron varios de mis familiares por la guerrilla.

Yo he tenido primos que no llegaron a ser profesionales, pero estuvieron ahí, empezó porque yo acompañaba a mis primos, todo empezó como hobby, yo empecé como arquero, a mí me gustaba atajar, ahí empezó todo, hasta que un día un amigo me dijo que fuéramos a entrenar, fuimos a un parque y me preguntó: ¿De qué te gusta jugar?”, le respondí: “De arquero”.

Mi tío, que era militar, le mandó una plata a mi abuela y me acuerdo que fuimos a la plaza, pasamos y los vi y le dije: “abuela, quiero estos guayos”. Me los compró sin decirme nada.

Descalzo no, pero no habían los recursos para comprar guayos (zapatos de fútbol), mi abuela me compró unos de segunda, uno valora esos momentos.

Cuando me enteré yo estaba durmiendo, me sonó el teléfono, me sonó como a las 11 de la noche y pensé que algo había pasado, en mi corazón sentí que algo había pasado, no quise contestar, me volví a acostar y tuve un sueño de un árbol muy grande que cuando un rayo lo parte. Luego volvió a sonar el teléfono, era mi tía y mi respuesta fue: “No, no me diga”, pero ella me dio la noticia.

Me acuerdo que íbamos a jugar un partido contra Atlético Nacional, yo estaba en Atlético Bucaramanga y en mi corazón sentía que no estaba bien, era una mujer bien alegre, siempre estaba bien.

Casi nunca se habla de eso, mi abuela para mí era todo, era mi motor, le decía que era mi alegría. Y en el momento más crítico cuando tuve una lesión de tibia, el equipo donde estaba me dice que me recupere, pero que no me iba a pagar, la única forma es que me fuera a Ibagué y miraban qué se podía hacer, fueron momentos difíciles, porque era una incertidumbre, no me recuperaba, ella oraba, ayunaba para que me recuperara, ha sido un ángel, ella me crió, yo era su niño consentido, a todos nos cambió la vida cuando ella se fue.

Ella siempre nos recibía con gran amor, me despertaba y ya tenía el desayuno en la cama, siempre me recibía en los momentos difíciles, era ese amor que ella me brindaba.

Sí, tengo un conjunto (mudada) que ella me regaló hace cinco años, la tengo intacta, la dejé en Colombia, pero no lo pude traer.

Mi abuela siempre contaba conmigo, mis tíos la llevaban con los médicos para ver la forma de inyectarla para saber qué pasaba, ellos no me decían para que no me desconcentrara, ellos siempre me decían que estaba bien, yo confié, cuando me dieron la noticia fue un momento devastador, es cuando un ser humano pierde a su madre y padre.

No he tenido la oportunidad, quiero tener mi familia.

Me gusta la baleada, está bien, pero lo que no he probado es el pollo chuco.

Desde el primer instante que llegué sentí ese acompañamiento, a mi familia le digo que esto es parecido a Colombia, la gente es amable, la gastronomía es parecida en gran parte, no hay diferencia alguna, la ciudad me ha gustado bien.

No, mis tíos siempre fueron los que me criaron, pero nunca faltó, mi familia siempre me brindó ese amor.

Mi papá nunca estuvo presente, nunca le importó lo que yo vivía, lo conocí una vez y fue porque mi abuela lo demandó en su momento para que me reconociera, pero hubo un problema, después demandó el apellido, yo le dije a mi abuela que no se pusiera a pelear, yo ya tenía como 15 años, no respondió cuando era pequeño, ahora menos, él fue alguien que nunca respondió, nunca faltó.

El de acá me gusta, es rico, hay unos cafés que son buenos, me encanta lo que tiene que ver con café.

No se ha dado la oportunidad, aquí me han dicho que bailan punta y raspe, pero mis compañeros no me han enseñado.

¿Alguna comida colombiana que no esté en Honduras?

La bandeja paisa, esta comida trae frijoles, arroz blanco, chorizo, carne molida, tajadas de plátano y aguacate.

¿Qué hizo con su primer sueldo de futbolista?

Sacar una cama para mi abuela, porque la tenía ya estaba fea.

¿En qué se transportaba para llegar en sus equipos?

Muchos compañeros me llevaban. Luego, cuando yo estaba en un equipo de reserva, a mí te tocaba viajar en bicicleta, porque no había. Después en carro y demás, pero ya tenía para pagar un taxi.

¿Viaja en Uber en Honduras?

En Uber, varios me llevan, cuando cojo Uber es para hacer una vuelta, varios me acercan porque vivo en la misma unidad de Devron García, Bryan Moya, entre otros.

¿Ha recibido críticas en su andar en Real España?

Me han dicho por el tema de las estadística, la gente no me conocía mucho, antes veía mucho, veía uno que otro mensaje que decía que no tenía futuro ni nada, que los colombianos que han venido han fracasado, no me enfoco tanto en la crítica, si los directivos me dieron ese voto de confianza es porque han visto algo en mí.

¿Las estadísticas futboleras de Yeison Moreno?

Me decían que hace más de 800 minutos no jugaba, unos nueve partidos, pero me dieron el voto de confianza, tráiganlo que aquí lo vamos a potenciar.

¿Qué sería Yeison Moreno si no fuera futbolista?

Comerciante, lo que me salga, comida, postres. En mi tiempo que estuve lesionado vendía rifas, asados, de todo un poco, me rebuscaba.