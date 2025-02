Patón Mejía revela cómo acabó con el sobrepeso y dónde entrenó: “Venía pesando casi 200 libras; me levantaba a correr a las 4:00 de la madrugada”

No hay dominio, sino que hay que saber jugar las finales, lastimosamente yo estuve del otro lado en una final e ir a abrirte mucho a Tegucigalpa y cerrando en casa no hay que ir a buscar el resultado allá, simplemente aprovechar la localía; eso fue lo que le pasó a Real España y Marathón en las últimas finales contra los de Teguz. Si sacás un resultado positivo y cierras en casa, sos campeón, esa tiene que ser la mentalidad de nosotros, cerrar en casa.

El mediocampista German El Patón Mejía llegó este torneo a Real España, pero no ha sumado los minutos que desea. Una de las cosas es que no tenía el físico ideal.

Yo te digo que una final mano a mano no tiene que ir a buscar resultado a Tegucigalpa, si lo haces es bueno, sino sacar un empate, y eso le pasó en las finales anteriores a Marathón y Real España que no aprovecharon, no ajusta en casa. La vez pasada La Máquina perdió 3-0 de visita, ganó 2-0 en casa, pero no le ajustó, eso es lo que expliqué. En casa nosotros tenemos que ser fuertes, sacarlo los tres puntos porque es un duelo de seis puntos porque si ves la tabla nos vamos arriba cinco puntos de ellos y con un partido menos y estaríamos cerca de Olimpia y con un partido menos.

¿Ya estás a tono Patón, bajaste de peso... soportaste las críticas ahora sos un nuevo Patón?

No me gusta criticar donde estuve actualmente, pero uno tiene que ser profesional. No están las condiciones para eso, lastimosamente tuve que ir a un lugar donde por no quedarme sin jugar fui, por amistad y me vine de Costa Rica porque ya tenía todo hablado con quién, pero ahora estamos a tono ya gracias a Dios un mes y medio porque yo comencé la pretemporada el 19 de enero y me pusieron un preparador físico, íbamos a correr todos los días, ya estamos en ritmo y apoyando a los compañeros para sacar adelante.

¿Eso te iba a decir, sumar minutos porque un jugador no los pide, los demuestra?

Claro, uno lo que hace es trabajar y cuando está la oportunidad aprovechar cada momento y apoyar a los compañeros; yo me llevo muy bien con Jack Jean-Baptisté, le digo que lo está haciendo bien, que si me toca entrar yo haré lo máximo.

¿Hablemos de realidades, cuánto peso bajaste y cómo estás ahora, digo, para botar todas esas críticas?

Cuando llegué venía un poco pesado como unos 95 kilos, casi 200 libras y algo, la verdad le metí y gracias a Dios estoy llegando a mi peso ideal que es 70 kilos, que son 180 libras, pero las críticas no me hacen nada. Yo siempre he sido fornido, las vacaciones afectan, pero no pasa nada, yo estoy aquí para sacar esto adelante y la misión de nosotros es salir campeones.

¿Y qué hacías, qué trabajos específicos porque ya lo vemos en forma; no te molestan las críticas por tu físico?

No me molesta ni nada, tienen la razón, estaba fuera de forma física. Ustedes no sabían, pero todos los días, con el segundo preparador físico, que se llama Cristian, me levantaba a las 4:30 de la madrugada para ir a correr por el Segundo Anillo Periférico que le llaman ustedes. Solo me tiran, pero soy un jugador que no lee mucho pero cuando leo tiran, yo solo trabajo y doy lo máximo. Vine pesado, pero ya estoy en mi nivel.