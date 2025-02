Jhow Benavídez se sincera: presión de la afición, no consolidarse en la Selección de Honduras y promesa si es campeón con Real España

Jhow Benavídez porta con mucho respeto y orgullo el gafete de capitán de Real España y cuando no juega existe una preocupación. Es un líder en la Máquina y espera romper la sequía para levantar la corona que se les niega desde 2017.

Ha mantenido un amor incondicional con los catedráticos desde su debut en 2012 y se ve muchos años más defendiendo la camisa aurinegra. Lo han buscado de otros clubes, pero la decisión no la cambiado.

DIEZ logró charlar con Jhow Benavídez en el Media Day que realizó el conjunto sampedrano previo a su clásico del sábado 22 de febrero frente a Motagua en el estadio Morazán desde las 7:30 de la noche.

ENTREVISTA CON JHOW BENAVÍDEZ

¿Qué tal las sensaciones, se viene Motagua en una semana clave?

Sí, la verdad que es una bonita semana de clásico. Hemos tenido una buena semana de trabajo, intensa, buscando la idea de estar claros para este partido.

No juegas ante Victoria ¿Físicamente estás bien?

Sí, los días que tenía que reposar lo hice y hoy pude hacer fútbol con todo el equipo y gracias a Dios recuperándonos.

Difícil ver desde fuera de la cancha un partido.

Lo hablaba con mi señora que se sufre más afuera que estar adentro, es una tensión que uno se tiene y gracias a Dios que los compañeros que estuvieron lo hicieron bien y sacaron los tres puntos. Se jugó muy bien.

¿Cómo miras a Real España a falta de dos partidos para el cierre de la primera vuelta?

La verdad que al equipo lo está haciendo bien, estamos haciendo énfasis en lo que busca el entrenador y mejorar las áreas y potenciar. Vamos a paso a paso, sabemos que el equipo aún puede mejorar y en el día a día se puede conseguir.

¿Puede ser este el torneo de Real España?

Nos preparamos, pero ahora todo mundo, los que llegaros, los que ya estábamos y los que no tienen mucho tiempo, todos estamos claros que queremos el título, lo vamos a pelear y creo que ya es tiempo de poder conseguirlo. Hemos trabajado y nos estamos matando en el día a día para poder obtener lo que tanto anhelamos en Real España.

¿Qué ha pasado en la Selección, lo que consideras que te ha afectado?

La Selección es de aprovechar los momentos, cuando se da la oportunidad hay que aprovecharla y sino la aprovechas viene otro, esto así es.

¿Sientes que no has aprovechado esa oportunidad?

No, creo que algunos momentos sí y en otros no, pero sabes que ahí tienes que aprovecharlo porque ahí no se espera a nadie.

¿Esperas estar en los juegos de marzo?

Claro, vamos a trabajar para estar en buen nivel, saben que para estar en la Selección debes ser de los mejores en el torneo y a trabajar para estar en óptimo nivel si el profesor lo decide.

Tener un diálogo contigo es un poco complicado ¿Cuál es la promesa de Jhow para ser campeón?

(Risas) Yo lo único que deseo y anhelo es ser campeón, ya de ahí las promesas pues internamente van a salir a la luz, van a ver un montón de locura que hará esta gente, cosas buenas.

Al momento que los aficionados te gritan, portar ese gafete de capitán ¿Qué representa para Jhow?

Tienes que saberlo llevar, sabemos que la gente está inconforme y se tiene claro. Uno no puede ponerse a pelear con la gente, nosotros los jugadores y directivos pasan, los que están siempre están son los aficionados.