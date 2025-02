Auzmendi reacciona tras castigo por escupitajo a jugador del Olimpia: “parece que nos está saliendo caro salir campeón”

Rodrigo Auzmendi se encuentra con profunda tristeza luego de la derrota de Motagua a manos del FC Cincinnati en el juego de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup por 4-1 en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

El delantero argentino fue el autor del único gol del encuentro para el Ciclón Azul y lamentó la forma en que sucedió todo. “Estamos muy tristes por el resultado, no era lo que nosotros queríamos, creo que del partido que hicimos hay mucho que decir, de los errores que cometimos”.

Y agregó el espigado atacante de los azules. “Ellos llegaron cuatro veces y nos metieron cuatro goles, fue lo que nos faltó a nosotros, pero a estos equipos no hay que darles oportunidades porque son efectivos”.

Realizando un resumen más directo, el hermano menor de Agustín lo tiene claro. “No hicimos un buen partido en líneas generales, no hicimos un buen partido y nos toca levantar cabeza porque tenemos un duelo entre semana por la Liga (ante Real España) y luego ir a cerrar la llave y hacer un buen papel”.

Sobre su gol de cabeza: “fue muy lindo anotar más en estos torneos, no sirvió, pero en lo personal estoy contento, esperamos hacer un buen papel en Cincinnati. Nos faltó actitud, tuvimos algo de cansancio y nos faltaron jugadores que se fueron a otros equipos, más de recambio, pero aprendimos que en estos torneos no podemos regalar nada y hemos sumado dos derrotas muy dolorosas”

Rodrigo Auzmendi no jugará frente a Real España, es el primero de sus cuatro partidos de castigo luego del escupitajo que protagonizó contra el zaguero del Olimpia, Julián Martínez, en el clásico capitalino que perdieron 2-0 contra Olimpia.

“No puedo hablar, pero no justifica nada, parece que Motagua termina perdiendo en todo, parece que nos está saliendo caro salir campeón, por lo de Diego Vázquez y lo mío... Lo de Hugo Caballero, entrenador de arquero, no se ve lo de los demás equipos, pero siempre estamos en contra de eso. No quiero hablar más porque me pueden suspender más partidos, sé que lo que hice fue un error, lo admito, pero son cosas que no volverán a pasar”, afirmó al final del encuentro con FC Cincinnati.

Además, continuó hablando con el asunto: “no pueden poner los dos clásicos en medio de un partido internacional. Jugamos dos partidos ante rivales duros, dos rivales muy buenos de la Liga. No se fijaron y no pensaron en el bien de Motagua y bien del país porque estamos representando a Honduras, son cosas que hay que mejorar, porque si está jugando el vecino (Olimpia), las graderías están terminadas, los bancos de suplentes los pondrían... cosas que pasaron y no gustaron y parece que con otro equipo sería diferente”.