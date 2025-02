Pero para Rotondi el Clausura no ha sido benevolente con respecto a los minutos de titular que tenía como objetivo al inicio del campeonato, pero el sudamericano no baja los brazos.

CONFERENCIA DE PRENSA

Se viene un nuevo clásico ante Motagua: “Se viene un partido importante, el equipo viene muy bien, es importante reafirmarlo con una nueva victoria, estamos a la expectativa de este nuevo clásico”.

Ahora espera por un nuevo clásico: “Uno siempre está para aportar, el equipo viene ganando, es importante sumar minutos cuando toque y así dar lo mejor”.

¿Por qué no es titular, lo considera así? “No he tenido tantas oportunidades, el equipo viene ganando, me estoy preparando para hacer las cosas bien cuando me toque”.

Se viene una linda oportunidad para consolidarte el campo: “Sí, totalmente, es un partido importante para nosotros y tenemos que reafirmarlo con una victoria. Después sí, en lo personal quiero sumar más minutos, ser más participativo, esperemos que pueda tener más oportunidad”.