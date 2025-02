Juan Anangonó revela cómo manejó las críticas y la bonita pancarta de un aficionado: “Dame tu camisa Anangogol”

Sigues enrachado: “A nivel personal, como delantero es importante marcar, pero me voy un poco insatisfecho porque nosotros donde vamos siempre intentamos ganar. Nos vamos con esa insatisfacción de no haberlo podido ganar”

Cómo lo manejaste: “Obviamente que llega un poco de ansiedad, pero el apoyo de la familia y compañeros ha sido fundamental. La confianza del cuerpo técnico siempre ha estado ahí, entonces eso ayudó para poder seguir trabajando y luchar para salir de ese momento”.

No es fácil por las críticas: “No es fácil salir de ese mal momento, una hinchada que te presiona, que te exige y te pide bastante y en un club grande eso es normal”.

¿Habías vivido una situación como esta? “No recuerdo tan fuerte así, pero siempre esas cosas me han fortalecido, me han llenado de orgullo y me he caracterizado por salir adelante”.

¿Cuál de los tres goles te ha gustado más? “Los goles son amores y los tres nos han dado alegrías, así que vamos a seguir trabajando para mejorar”