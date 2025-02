¡Jornada de clásicos! Día y horarios de los partidos de la fecha 8 de la Liga Nacional de Honduras

La actividad arrancará con el UPNFM vs Olancho FC en Choluteca a las 5:15 pm.

El partido que dará por terminada la octava fecha será el Victoria vs Real Sociedad a las 7:30 pm.

SÁBADO 22 DE FEBRERO

UPNFM vs Olancho FC: 5:15 pm

Real España vs Motagua: 7:30 pm

DOMINGO 23 DE FEBRERO

Juticalpa vs Génesis: 3:00 pm

Olimpia vs Marathón: 5:15 pm

Victoria vs Real Sociedad: 7:30 pm