Pablo Lavallén no fue perdonado tras su expulsión ante Real España y Diego Vázquez será sancionado por esta razón

Además, el club albo deberá pagar otra sanción mayor por el comportamiento de sus hinchas: “Se le impone multa de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Olimpia ubicados en la tribuna de sol sur utilizaron pirotecnia en el interior del estadio".<b>Motagua </b>tampoco salió ileso. Recibió una multa por el mismo motivo: “Se le impone multa de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Motagua ubicados en la tribuna de sol norte, utilizaron pirotecnia en el interior del estadio, lo cual se encuentra prohibido”.Además, se solicitó una sanción administrativa para el técnico del Ciclón Azul, <b>Diego Martín Vásquez</b>, por no portar su carnet de identificación, el cual es obligatorio según las directrices de la Liga.Por otro lado, el clásico sampedrano también dejó consecuencias. El técnico de <b>Marathón</b>, <b>Pablo Lavallén</b>, fue expulsado tras recibir doble amarilla y recibió un castigo de un partido de suspensión. La Comisión citó los artículos 17.2 y 47 letra “g” del Código Disciplinario para respaldar esta decisión.