Pablo Lavallén no fue perdonado tras su expulsión ante Real España y Diego Vázquez será sancionado por esta razón

La Comisión de Disciplina no perdona al DT de Marathón y sorprenden con una sanción para Diego Vázquez por curiosa razón.

    La Comusión de Disciplina anunció los castigos de la jornada 3 del Apertura 2025.
2025-08-07

La jornada 3 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras dejó varias sanciones y la Comisión de Disciplina dio a conocer de forma oficial los castigos económicos tanto a Olimpia como a Motagua, además de una suspensión para el técnico de Marathón, Pablo Lavallén.

El Club Deportivo Olimpia fue sancionado en dos ocasiones: una por acumulación de tarjetas amarillas y otra por conducta de su afición. Según el documento, “al CD Olimpia se le impone multa de SEIS MIL LEMPIRAS (L.6,000.00), por amonestación de 6 integrantes”, con base en el artículo 52 literal a del Código Disciplinario de la FENAFUTH.

Además, el club albo deberá pagar otra sanción mayor por el comportamiento de sus hinchas: “Se le impone multa de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Olimpia ubicados en la tribuna de sol sur utilizaron pirotecnia en el interior del estadio".

Motagua tampoco salió ileso. Recibió una multa por el mismo motivo: “Se le impone multa de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Motagua ubicados en la tribuna de sol norte, utilizaron pirotecnia en el interior del estadio, lo cual se encuentra prohibido”.

Además, se solicitó una sanción administrativa para el técnico del Ciclón Azul, Diego Martín Vásquez, por no portar su carnet de identificación, el cual es obligatorio según las directrices de la Liga.

Por otro lado, el clásico sampedrano también dejó consecuencias. El técnico de Marathón, Pablo Lavallén, fue expulsado tras recibir doble amarilla y recibió un castigo de un partido de suspensión. La Comisión citó los artículos 17.2 y 47 letra “g” del Código Disciplinario para respaldar esta decisión.

El resto de los encuentros de la fecha (Juticalpa vs Olancho, Victoria vs Platense y UPNFM vs Choloma) se disputaron sin incidentes sancionables, solo en los derbis existieron sanciones disciplinarias.

COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

PARTIDO MOTAGUA VS OLIMPIA

"1- Al CD OLIMPIA se le impone MULTA DE SEIS MIL LEMPIRAS (L.6,000.00), por amonestación de 6 integrantes- Sirve de fundamento el artículo: 52 literal a, del Código Disciplinario de la FENAFUTH.

2.- AI CD OLIMPIA, se le impone MULTA DE DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Olimpia ubicados en la tribuna de sol sur utilizaron pirotecnia en el interior del estadio. Sirve de fundamento el artículo: 9 numeral 2, 39 numeral 4, 66, 67 del Código Disciplinario de la FENAFUTH. AI CD OLIMPIA se le hace saber que se le da un plazo de ocho (8) días calendario para realizar el pago de ambas multas.

3.- AI CD MOTAGUA, se le impone MULTA DE DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00), ya que, según el informe del Comisario, aficionados del club Motagua ubicados en la tribuna de sol norte, utilizaron pirotecnia en el interior del estadio, lo cual se encuentra prohibido por la liga nacional de futbol profesional. Sirve de fundamento el artículo: 9 numeral 2, 39 numeral 4, 66, 67 del Código Disciplinario de la FENAFUTH. AI CD MOTAGUA se le hace saber que se le da un plazo de ocho (8) días calendario para realizar el pago de ambas multas.

4.- Se le solicita a la Secretaría de la Liga Nacional de Futbol Profesional, aplicar la sanción administrativa correspondiente, al señor DIEGO MARTIN VASQUEZ, DT del Club MOTAGUA, por no portar carnet de identificación, lo cual es de carácter obligatorio de acuerdo con directrices emitidas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional".

REAL ESPAÑA VS MARATHÓN

"1.- Sancionar con UN (1) partido de suspensión al señor PABLO LAVALLEN, DT del Club MARATHÓN, por recibir tarjeta roja por acumular una segunda amonestación en el mismo partido. Sirven de fundamentos legales los artículos: 17.2, 47 letra "g" del Código Disciplinario de laFENAFUTH".

"Partidos disputados entre: Juticalpa Vrs Olancho, Victoria Vrs Platense y UPNFM Vrs Choloma: Partidos sin ninguna incidencia o infracción sancionable de conformidad al Código Disciplinario de la FENAFUTH, hoy conocida por sus siglas FFH", redacta el comunicado.

