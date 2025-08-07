Pablo Lavallén lo revela, ¿le interesa Rubilio Castillo?, confesó qué le dejó el derbi contra Real España y habló de su expulsión

Pablo Lavallén compareció en rueda de prensa en la previa al duelo contra Génesis FC, y en entrevista el entrenador destacó un especial interés en la posible incorporación de Rubilio Castillo al Marathón. Aunque el manejo de la plantilla y las negociaciones están a cargo del presidente, se reconoce la necesidad de sumar un delantero que aporte variantes en la ofensiva. Rubilio Castillo, un jugador con experiencia en selecciones y trayectoria internacional en ligas competitivas como la colombiana, sería una incorporación valiosa si se concretan las condiciones y el interés tanto del club como del jugador.

Por otro lado, la rueda de prensa también abordó un momento controvertido en el derbi pasado ante Real España, donde el entrenador fue expulsado tras un altercado con el cuarto árbitro. La expulsión se produjo luego de que se reclamara un gol anulado que, según la opinión del entrenador, afectó directamente el resultado del partido y que, de haberse contado con VAR, no habría sido concedido.

LO QUE DIJO:

Después del partido contra Real España, ¿cómo está el equipo de cara a la jornada que viene este fin de semana?



Estamos muy bien, estamos muy bien. Lógicamente, tuvimos menos tiempo porque el lunes dimos libre a los futbolistas que habían hecho un buen esfuerzo en la doble jornada anterior y en el Clásico. Pero bueno, entrenamos bien y ya estamos preparados para enfrentar a Génesis en el partido del sábado. Sabemos que ahí Jonathan Bueso, Javier Arriaga, Iván "El Chino" López, que han estado descartados por lesión o por otras condiciones, ¿qué jugadores recuperan?



El que seguramente ya está a la par o más cerca de sus compañeros es el Chino López. Jonathan todavía seguramente para la semana que viene lo tendremos en consideración. Javier todavía no, hoy se tiene que realizar un estudio. Pero en concreto, el Chino López es el que estaría a disposición para poder estar listo. Profesor, a nivel general, después de haber analizado los videos de lo que sucedió el fin de semana anterior, ¿qué tantas correcciones se tienen que hacer para poder enfrentar a un Génesis que es un equipo fuerte y rápido?



La verdad, yo me quedé conforme con el rendimiento del equipo, analizando un poquito las llegadas y todo. Yo creo que el último fin de semana Real España provocó dos jugadas: una de Moya antes del gol, la otra la del gol. Nosotros tuvimos cinco o seis jugadas claras, tiros en los palos, sacada del portero, una jugada muy bien elaborada que Messiniti terminó tirando por arriba. Creo que el equipo estuvo a la altura del clásico, te toca perder, pero nosotros creo que de a poco vamos agarrando un funcionamiento y una forma. Lo sostuvimos aún cuando te toca perder, el equipo no resigna el ser protagonista, al tener el balón, al mover la pelota. Seguimos trabajando y profundizando esa misma línea, respetamos a todos los rivales. Génesis seguramente vendrá con sus armas aquí al Yankel, pero nosotros vamos a seguir intentando y profundizando lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien.