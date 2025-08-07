Pablo Lavallén lo revela, ¿le interesa Rubilio Castillo?, confesó qué le dejó el derbi contra Real España y habló de su expulsión

<b>Pablo Lavallén </b>compareció en rueda de prensa en la previa al duelo contra <b>Génesis FC,</b> y en entrevista el entrenador destacó un especial interés en la posible incorporación de <b>Rubilio Castillo </b>al <b>Marathón</b>. Aunque el manejo de la plantilla y las negociaciones están a cargo del presidente, se reconoce la necesidad de sumar un delantero que aporte variantes en la ofensiva.<b>Rubilio Castillo</b>, un jugador con experiencia en selecciones y trayectoria internacional en ligas competitivas como la colombiana, sería una incorporación valiosa si se concretan las condiciones y el interés tanto del club como del jugador.