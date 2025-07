"Pibe" Guevara confiesa cómo TikTok le cambió la vida y su viacrucis en el fútbol hondureño: "me compré un carro del año"

¿Qué es lo más caro que te has comprado de tus ganancias en TikTok? Me compré un Mazda BT50 (carro pick up) del año.

¿Incluías a tus compañeros de Marathón y Victoria? Cuando empecé me daba pena, pero yo hacía, empezaba a hablar y mis compañeros de Marathón decían: "Ahí viene el tiktoker, vamos a hacer batallita". Yo les decía: "Ahí hago mis pesitos". La gente me decía que no me creía. Hay muchos compañeros que sí tienen, eso del TikTok le está ayudando a muchas personas, muchos viven de eso. Entonces, le digo a mis compañeros que no tengan pena, que cuando la casa se moja nadie ayuda. Eso te va a salir para la gasolina, para una cena. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor ganancia en un solo día gracias a TikTok? En un día, llegué a generar 40 mil lempiras en solo una hora. Es increíble cómo funciona.

¿Cuál ha sido tu video más viral hasta ahora? Uno de mis mayores videos tuvo como 200 mil vistas. La verdad es que no subo muchos videos, pero cuando hay algún reto viral o tendencia, trato de unirme. Hice uno recientemente sobre un juego y tuvo alrededor de 100 mil vistas. Mis amigos siempre me dicen que no tenga pena y eso me ayuda a seguir creando. Esto lo hago como pasatiempo. Estoy con mis amigos y les digo que lo hagamos.

¿Qué cosas compraste? Mi aro de luz entre otras cosas. Primero estaba acostado en el mueble. Compré un aro de luz, quería intentar. Al principio me hacía 200 lempiras. Yo le decía a mi esposa: "con tal de no tocar mi dinero".

¿Qué te motivó a comenzar a hacer contenido en TikTok? La verdad es que tengo amigos influencers que me han hablado mucho sobre eso. Yo solía escucharlos, pero nunca me animaba a intentarlo. Un buen día, estaba en Marathón, venía del aeropuerto y por curiosidad abrí la aplicación mientras hablaba con algunos amigos. Empecé a hacer algunos videos, y claro, me empezaron a entrar varias sorpresas, como regalos y demás, y así fue como comencé. Cuando yo llego al Victoria, le digo a mi esposa: "Mira que yo paso aburrido aquí, voy a comprar mis cosas".

¿Qué cosas has comprado con tus ganancias de TikTok?

He hecho varias compras, la verdad. Antes necesitaba pedirle a mi mamá que me enviara boletos, pero ahora puedo comprar mis pasajes de viaje sin problemas. Antes compraba boletos, tenía que pagar hasta 40 mil lempiras, pero gracias a Dios no molesto a nadie. Esas son las cosas que me motivan, y más a seguir en TikTok. La verdad que las críticas siempre van a llegar. Aquí solo importa la familia de uno, lo demás no importa. Siempre quise tener un carro doble cabina, toda mi familia usa MAZDA, como mi papá tenía un carro así, yo le dije a mi papá que quería comprarlo.

¿Qué opinas de que critican a jugadores que pasan el tiempo en TikTok?

No, mirá, "Chicharito" hace live. He visto a Arturo Vidal en TikTok. He visto a muchos jugadores. Aquí no están avanzados con eso. Yo miro que Alphonse Davies pasa haciendo streamer, y nunca he visto que ha tenido problemas con ningún entrenador en sus horarios.

¿Hasta qué horas estás en TikTok?

En vacaciones estuve hasta las 12:00 AM, pero es porque no estoy haciendo nada. Ahora me quedo hasta las 11:00 PM, pero si miro que está bueno el negocio, me quedo hasta las 12:30. Si miro que está bajo me salgo, pero si veo que están tirando galaxias, de todo, me quedo.

¿Cuál son los regalos más caros?

​​​Uno de los más caros vale 600 dólares. Y después viene el león, entre otros. Todo ese tipo de regalos me han tirado. La verdad es que tengo mucha gente que me quiere, quiero mandarle un saludo a mis seguidores, por ellos estamos donde estamos.

¿Cuántos seguidores tenés?

Tengo como 40 mil seguidores. Ahí lo que pasa es que es por el tema de vistas.

¿En qué querés invertir las ganancias?

Ahorita tengo el sueño de comprarme mi casita, solo estoy esperando que me digan, pero ya la tengo apartada.

¿No pudiste comprar tu sueño de tener la casa cuando jugabas en Marathón y Real España?

Vos sabes que aquí los salarios no son tan altos, podés ganar algunos 70 mil lempiras, pero no creo que sea suficiente.

Muchos se van a jugar burocráticas, con el objetivo de tener ingresos

Muchos jugadores de renombre se van a burocráticas donde algunos ganan dólares. Los partidos ahí son exigentes, si vas te pagan, pero no quiero estar en algún balón dividido, y gracias a Dios ahorita no tengo esa necesidad, pero mis respetos para todos los compañeros que van a buscar el pan de cada día. Nadie te va a regalar dinero.

¿Es injusto que no les paguen los salarios completos?

Hay algunos que pagan los 10 meses, otros ni siquiera te pagan. A mí me ha pasado, no he cobrado todo el torneo, me he ido para la casa sin cobrar, son cosas que los fanáticos no saben. Ellos solo están criticando, que no corre, pero con qué motivación, más a tu familia que le querés llenar la refri.