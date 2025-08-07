Liga Nacional de Honduras: Fechas, horarios y dónde ver la jornada 4 del torneo Apertura 2025

¡Oficial! La Liga Nacional de Honduras confirmó los partidos, fechas y horarios de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. Marathón, Choloma, Olancho FC, Platense y Olimpia serán locales en otra electrizante fecha.

El Rey de Copa es el líder absoluto del campeonato. Atrás del león vienen Marathón, Platense y Real España con seis unidades. Olancho FC y Lobos UPNFM ocupan los últimos puestos de clasificación, pero el torneo aún es joven.

Juticalpa FC es séptimo con cuatro unidades, Génesis octavo con tres puntos y CD Choloma suma un punto. Motagua, por su parte, no suma ninguna unidad y Victoria es el sotanero del torneo Apertura 2025.