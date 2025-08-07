Liga Nacional

Liga Nacional de Honduras: Fechas, horarios y dónde ver la jornada 4 del torneo Apertura 2025

Los partidos de la jornada cuatro se disputarán entre el sábado 9 y domingo 10 de agosto.

  Olimpia es el actual líder del torneo Apertura 2025.

    Olimpia es el actual líder del torneo Apertura 2025.

2025-08-07

¡Oficial! La Liga Nacional de Honduras confirmó los partidos, fechas y horarios de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. Marathón, Choloma, Olancho FC, Platense y Olimpia serán locales en otra electrizante fecha.

El Rey de Copa es el líder absoluto del campeonato. Atrás del león vienen Marathón, Platense y Real España con seis unidades. Olancho FC y Lobos UPNFM ocupan los últimos puestos de clasificación, pero el torneo aún es joven.

Juticalpa FC es séptimo con cuatro unidades, Génesis octavo con tres puntos y CD Choloma suma un punto. Motagua, por su parte, no suma ninguna unidad y Victoria es el sotanero del torneo Apertura 2025.

El sábado 9 de agosto comienza la acción con el compromiso entre Marathón vs Génesis PN en el Estadio Yankel Rosenthal. El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM. A las 5:15 PM el Estadio Rubén Deras vibrará con el duelo entre Choloma vs Real España. La jornada sabatina finaliza con el Olancho FC recibiendo al Motagua en el Estadio Marcelo Tinoco.

El domingo habrá dos duelos más. Platense enfrenta a Lobos UPNFM en el Estadio Francisco Morazán. El duelo entre porteños y felinos inicia a las 3:00 PM. Olimpia, el líder del torneo, va contra Juticalpa FC en el Estadio Nacional.

DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a liguilla del torneo Apertura 2025. Mientras que del séptimo al onceavo los equipos quedan eliminados.

DÓNDE VER LOS PARTIDOS

Los cinco partidos de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional van por la señal de Deportes TVC. Pero también podés seguir lo más destacado a través de www.diez.hn

FECHAS Y HORARIOS
  • Sábado 9 de agosto
  • 3:00 PM: Marathón vs Génesis PN
  • 5:15 PM: Choloma vs Real España
  • 7:30 PM: Olancho FC vs Motagua
  • Domingo 10 de agosto
  • 3:00 PM: Platense vs Lobos UPNFM
  • 5:15 PM: Olimpia vs Juticalpa FC


