Liga Nacional de Honduras: Fechas, horarios y dónde ver la jornada 4 del torneo Apertura 2025

¡Oficial! La <b>Liga Nacional de Honduras </b>confirmó los partidos, fechas y horarios de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. <b>Marathón, Choloma, Olancho FC, Platense y Olimpia</b> serán locales en otra electrizante fecha. El Rey de Copa es el líder absoluto del campeonato. Atrás del l<b>eón vienen Marathón, Platense y Real España </b>con seis unidades. Olancho FC y Lobos UPNFM ocupan los últimos puestos de clasificación, pero el torneo aún es joven. Juticalpa FC es séptimo con cuatro unidades, Génesis octavo con tres puntos y CD Choloma suma un punto. Motagua, por su parte, no suma ninguna unidad y Victoria es el sotanero del torneo Apertura 2025.