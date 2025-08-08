Liga Nacional

Arboleda confirma el futuro de Julián Martínez, habla del récord de Olimpia y responde a la polémica del "Piojo" Herrera

El delantero de Olimpia confirmó el futuro de Julián Martínez, respondió a las declaraciones polémicas de Miguel Herrera y lo que opinó sobre el récord del león.

Olimpia vive un gran momento en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana de Concacaf. El Rey de Copas estableció un récord impresionante de triunfos consecutivos bajo el mando de Eduardo Espinel.

Pero en el león no todo es alegría al 100%, porque Julián Martínez se marchará al fútbol de Portugal, donde podría unírsele Alberth Elis, otro de los atacantes que tiene el actual campeón del balompié catracho.

Yustin Arboleda, delantero olimpista, charló con DIEZ, y confirmó de una vez por todas la salida de Julián Martínez, al que le desea mucho éxito luego de que medios portugueses colocaran al hondureño en el Nacional de Madeira. Además, respondió a las palabras polémicas del "Piojo" Herrera, entrenador de Costa Rica.

CHARLA CON YUSTIN ARBOLEDA

Olimpia ha entonado bien en los dos torneos: "Contento, porque todo el grupo está bien motivado. Estamos teniendo un buen comienzo de campeonato, pero somos conscientes de que falta mucho por recorrer. Sabemos que es el comienzo del torneo, es temporada larga, vamos a paso a paso".

No es fácil ganar 11 partidos, es un récord: "Hoy no es fácil ganar y más manteniendo esa constancia de partidos seguidos, hace dos fechas atrás nos enteramos del récord, pero eso queda para los libros, para la historia, tenemos objetivos más importantes".

Con Troglio rompieron récords: "Yo creo que uno, quizá porque está dentro, no le da importancia, no tiene ese alcance, pero uno trabaja día a día para dar lo mejor de uno. Al final el trabajo te va dando la recompensa".

¿Cómo ha tomado el grupo las bajas de Carlos Pineda y Julián Martínez? "Al final a uno lo pone feliz porque tienen la posibilidad de salir, ambos han hecho méritos para salir. Si bien quisiéramos tenerlos, pero sabemos que las oportunidades llegan y tenés que aprovecharla. Cada jugador trabaja con la ilusión de mejorar, por su persona, por su familia. Es lindo desearle bendiciones. En el olimpismo siempre serán recordados".

Jerry Bengtson charló con DIARIO DIEZ tras las salidas de Julián Martínez y Carlos Pineda. FOTO: Carlos Castellanos.

¿Sorprendió lo de Julián Martínez? "Para nada, venía haciendo méritos de tener la posibilidad de salir. Además, lo que hizo en la Copa Oro, también le dio ese plus. Así como dice Reinaldo Rueda: cuando el jugador tiene la posibilidad en su club y selección y la hace bien, se abren esas oportunidades. Hoy se le ha abierto a él, es un lindo paso en su carrera. Seguramente va a crecer como jugador y como persona".

Alberth Elis también podría salir: "Es lindo. Y aparte demuestra que no es que estamos tan mal en el fútbol hondureño, que dicen que somos un desastre, pero somos momentos. Siempre hay que ponerle el pecho a cada situación. Hoy ellos tienen la posibilidad de salir. Tenemos jugadores en ligas importantes, jugadores en Estados Unidos. Lo de Denil que no es menos alcance. Todo eso suma para el crecimiento de nuestro fútbol".

¿Cómo interpreta las palabras del "Piojo" Herrera, que dijo que Honduras no mete miedo, pero sí puede pelear? "Yo no vi la entrevista, no voy a opinar de eso. Además, entrar en esa polémica no te puedo decir porque no la vi. No creo que el profesor Herrera lo haya dicho con el afán de ver de menos a Honduras, no fue su intención, pero es su punto de vista. Hoy en día cada vez te marca lo que hagas en el campo. Lo que se diga fuera del campo no tiene sentido".

