Arboleda confirma el futuro de Julián Martínez, habla del récord de Olimpia y responde a la polémica del "Piojo" Herrera

<b>¿Sorprendió lo de Julián Martínez?</b> "Para nada, venía haciendo méritos de tener la posibilidad de salir. Además, lo que hizo en la Copa Oro, también le dio ese plus. Así como dice Reinaldo Rueda: cuando el jugador tiene la posibilidad en su club y selección y la hace bien, se abren esas oportunidades. Hoy se le ha abierto a él, es un lindo paso en su carrera. Seguramente va a crecer como jugador y como persona". <b>Alberth Elis también podría salir:</b> "Es lindo. Y aparte demuestra que no es que estamos tan mal en el fútbol hondureño, que dicen que somos un desastre, pero somos momentos. Siempre hay que ponerle el pecho a cada situación. Hoy ellos tienen la posibilidad de salir. Tenemos jugadores en ligas importantes, jugadores en Estados Unidos. Lo de Denil que no es menos alcance. Todo eso suma para el crecimiento de nuestro fútbol". <b>¿Cómo interpreta las palabras del "Piojo" Herrera, que dijo que Honduras no mete miedo, pero sí puede pelear?</b> "Yo no vi la entrevista, no voy a opinar de eso. Además, entrar en esa polémica no te puedo decir porque no la vi. No creo que el profesor Herrera lo haya dicho con el afán de ver de menos a Honduras, no fue su intención, pero es su punto de vista. Hoy en día cada vez te marca lo que hagas en el campo. Lo que se diga fuera del campo no tiene sentido".