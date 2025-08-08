Arboleda confirma el futuro de Julián Martínez, habla del récord de Olimpia y responde a la polémica del "Piojo" Herrera

Olimpia vive un gran momento en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana de Concacaf. El Rey de Copas estableció un récord impresionante de triunfos consecutivos bajo el mando de Eduardo Espinel. Pero en el león no todo es alegría al 100%, porque Julián Martínez se marchará al fútbol de Portugal, donde podría unírsele Alberth Elis, otro de los atacantes que tiene el actual campeón del balompié catracho. Yustin Arboleda, delantero olimpista, charló con DIEZ, y confirmó de una vez por todas la salida de Julián Martínez, al que le desea mucho éxito luego de que medios portugueses colocaran al hondureño en el Nacional de Madeira. Además, respondió a las palabras polémicas del "Piojo" Herrera, entrenador de Costa Rica.

CHARLA CON YUSTIN ARBOLEDA

Olimpia ha entonado bien en los dos torneos: "Contento, porque todo el grupo está bien motivado. Estamos teniendo un buen comienzo de campeonato, pero somos conscientes de que falta mucho por recorrer. Sabemos que es el comienzo del torneo, es temporada larga, vamos a paso a paso". No es fácil ganar 11 partidos, es un récord: "Hoy no es fácil ganar y más manteniendo esa constancia de partidos seguidos, hace dos fechas atrás nos enteramos del récord, pero eso queda para los libros, para la historia, tenemos objetivos más importantes". Con Troglio rompieron récords: "Yo creo que uno, quizá porque está dentro, no le da importancia, no tiene ese alcance, pero uno trabaja día a día para dar lo mejor de uno. Al final el trabajo te va dando la recompensa". ¿Cómo ha tomado el grupo las bajas de Carlos Pineda y Julián Martínez? "Al final a uno lo pone feliz porque tienen la posibilidad de salir, ambos han hecho méritos para salir. Si bien quisiéramos tenerlos, pero sabemos que las oportunidades llegan y tenés que aprovecharla. Cada jugador trabaja con la ilusión de mejorar, por su persona, por su familia. Es lindo desearle bendiciones. En el olimpismo siempre serán recordados".