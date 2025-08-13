Legionarios

Alberth Elis viajó a Portugal para unirse a su nuevo equipo: la sorpresa que se encontró en el aeropuerto

El atacante hondureño firmará con el Marítimo de la segunda división de Portugal, que se convertirá en su sexto club en el extranjero.

2025-08-13

El sueño de volver a militar en el fútbol extranjero será una realidad para el delantero hondureño Alberth Elis, quien este día tomó maletas para emprender una nueva experiencia fuera de casa.

Acompañado de sus padres, el atacante llegó al aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, desde donde viajó con destino a Portugal, donde ya vivió sus mejores momentos de su carrera deportiva.

Rueda responde a Piojo Herrera, habla del mal momento del Choco Lozano y zanja el tema redes sociales en la 'H': "Ojalá no se repita..."

Vestido de camisa y pantalón negra, el jugador hondureño se dejó querer por los aficionados que le solicitaron una fotografía del recuerdo con la panterita.

Mientras esperaba en el aeropuerto, Alberth Elis se encontró con el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, quien no desaprovechó la oportunidad para compartir con el atacante antes de viajar al viejo continente.

Cabe recordar que Alberth Elis aún tiene contrato por el resto del torneo con el Olimpia, pero con el visto bueno de la directiva merengue, el jugador emprendió este camino a Portugal para poder definir su nuevo destino en fútbol europeo.

Elis sumó tres goles en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional, anotaciones que le han permitido abrir paso a un nuevo club en el extranjero. El atacante tenía previsto despedirse hoy del plantel merengue, pero no fue posible, luego que el entreno se suspendiera y se trasladara para horas de la tarde.

Pese a no ser algo oficial, Alberth Elis se estaría integrando a las filas del equipo Marítimo de la segunda división de Portugal, club que mostró el interés en el atacante a quién ya conocían por su paso en la liga de Portugal.

La Panterita ya tuvo un camino muy destacado en el balompié de Portugal, donde militó con el Boavista, donde anotó 8 goles en el torneo local y 6 en copa en los 32 partidos disputados.

Tras una experiencia muy difícil en el fútbol europeo y una recuperación milagrosa, Alberth Elis retorna nuevamente al viejo continente, donde busca escribir una historia con letras doradas y así poder abrir camino nuevamente a la Selección de Honduras.

Para el delantero hondureño de 29 años será el sexto club en el extranjero en su carrera, luego de miliar en el Monterrey de México, Houston Dynamo de Estados Unidos, Boavista de Portugal, Burdeos y Stade Brestois de Francia.

