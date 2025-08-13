Alberth Elis viajó a Portugal para unirse a su nuevo equipo: la sorpresa que se encontró en el aeropuerto

Elis sumó tres goles en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional, anotaciones que le han permitido abrir paso a un nuevo club en el extranjero. El atacante tenía previsto despedirse hoy del plantel merengue, pero no fue posible, luego que el entreno se suspendiera y se trasladara para horas de la tarde. Pese a no ser algo oficial,<b> Alberth Elis </b>se estaría integrando a las filas del equipo <b>Marítimo </b>de la segunda división de Portugal, club que mostró el interés en el atacante a quién ya conocían por su paso en la liga de Portugal.La Panterita ya tuvo un camino muy destacado en el balompié de Portugal, donde militó con el <b>Boavista</b>, donde anotó 8 goles en el torneo local y 6 en copa en los 32 partidos disputados.