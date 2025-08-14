La Selección

Con legionarios incluidos, Selección Sub-17 de Honduras anuncia convocatoria para triangular en sudamérica

La selección Sub-17 de Honduras tendrá dos fogueos previo a su participación en la Copa de Mundo de Qatar 2025.

El sueño de poder seguir teniendo buenas participaciones en las Copas del mundo sigue siendo el objetivo primario en la selecciones de Honduras y para ellos continúan la preparación.

La Selección U-17 tiene en la mira el Mundial U-17 de Qatar 2025, donde su participación quiere ser digna y para ello ya anuncian una triangular contra Venezuela y Panamá en la Isla Margarita del país Sudamericano.

Bajo el mando de Israel Canales y con un lema claro: "Con orgullo y determinación, nuestros jóvenes representan el presente y futuro del fútbol catracho", así anunció en sus redes sociales, la Federación de Fútbol de Honduras este nuevo desafío para los jovencitos.

Canales ha tenido a bien realizar una gira de escauteo de jugadores en el país y en el extranjero y en los diferentes microciclos ha podido observar a los futbolistas.

En la presente convocatoria destacan tres legionarios, el portero Eliecer Fuentes del FC Dallas, el zaguero Óscar Rápalo FC Kalamata de Grecia y el mediocampista Nicolás González del Deportivo La Coruña.

LOS CONVOCADOS PARA LA TRIANGULAR

Porteros: Noel Valladares (Olimpia) y Eliecer Fuentes (FC Dallas-MLS)

Defensores: Emmanuel Martin, Darrel Oliva y José Oyuela (Motagua), Carlos Chávez (Real España), Denzel Arzú (Olimpia), Osmel Medina (Génesis) y Óscar Rápalo (FC Kalamata-Grecia)

Volantes: Deijan García (Juticalpa), Mike Arana y Christopher Vega (Real España), Franklin Ávila (Marathón) Edward Amador (UPNFM), Alexander Álvarez (Platense), Jeremy Orellana (Real Tegus) y Nicolás González (Deportivo La Coruña-España).

Delanteros: Marco Reyes (Victoria), Bryan Cortés y David Flores (Olimpia), Reagan Bodden (Real España) y Jason Arriola (Platense).

Con legionarios incluidos, Selección Sub-17 de Honduras anuncia convocatoria para triangular en sudamérica
