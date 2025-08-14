Con legionarios incluidos, Selección Sub-17 de Honduras anuncia convocatoria para triangular en sudamérica

Bajo el mando de <b>Israel Canales</b> y con un lema claro: "Con orgullo y determinación, nuestros jóvenes representan el presente y futuro del fútbol catracho", así anunció en sus redes sociales, la Federación de Fútbol de Honduras este nuevo desafío para los jovencitos.Canales ha tenido a bien realizar una gira de escauteo de jugadores en el país y en el extranjero y en los diferentes microciclos ha podido observar a los futbolistas.<br />En la presente convocatoria destacan tres legionarios, el portero Eliecer Fuentes del FC Dallas, el zaguero Óscar Rápalo FC Kalamata de Grecia y el mediocampista Nicolás González del Deportivo La Coruña.<b>LOS CONVOCADOS PARA LA TRIANGULAR</b><b>Porteros:</b> Noel Valladares (Olimpia) y Eliecer Fuentes (FC Dallas-MLS)<b>Defensores: </b>Emmanuel Martin, Darrel Oliva y José Oyuela (Motagua), Carlos Chávez (Real España), Denzel Arzú (Olimpia), Osmel Medina (Génesis) y Óscar Rápalo (FC Kalamata-Grecia)<b>Volantes:</b> Deijan García (Juticalpa), Mike Arana y Christopher Vega (Real España), Franklin Ávila (Marathón) Edward Amador (UPNFM), Alexander Álvarez (Platense), Jeremy Orellana (Real Tegus) y Nicolás González (Deportivo La Coruña-España).<b>Delanteros</b>: Marco Reyes (Victoria), Bryan Cortés y David Flores (Olimpia), Reagan Bodden (Real España) y Jason Arriola (Platense).