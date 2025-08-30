Reinaldo Rueda los estudiará: Con tres bajas, Nicaragua presenta los convocados para enfrentar a Costa Rica y Honduras

El defensa Ebert Martínez y el mediocampista Marlon López fueron integrados a la convocatoria por el seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa, para los encuentros frente a Costa Rica y Honduras.En la lista de convocados figuran los atacantes Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica) y Byron Bonilla (Real Estelí), que conocen el fútbol costarricense, y Jaime Moreno y Ariagner Smith, quienes juegan en Indonesia y Lituania, respectivamente.El primer encuentro de la Azul y Blanco será en casa contra la favorita Costa Rica del experimentado portero Keylor Navas, el 5 de septiembre.Tras el partido con Costa Rica que será en el Estadio Nacional, en Managua, y para el que ya se han vendido todos los boletos, la selección nicaragüense viajará a Tegucigalpa, donde el 9 de septiembre se enfrentará con Honduras.Haití completa el cuarto equipo del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026.