Reinaldo Rueda los estudiará: Con tres bajas, Nicaragua presenta los convocados para enfrentar a Costa Rica y Honduras

Además de Pérez, la Azul y Blanco tendrá las bajas por lesiones al mediocentro Matías Belli, un español nacionalizado que milita con Real Estelí, de Nicaragua, y al defensa Cristian Reyes, un futbolista costarricense de origen nicaragüense que es el capitán del Municipal Liberia, de Costa Rica.

La selección nicaragüense de fútbol anunció este sábado la baja por lesión del defensa central Juan Luis Pérez, un costarricense nacionalizado que juega con el Herediano, para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026 contra Costa Rica y Honduras, que se disputarán el 5 y 9 de septiembre próximos, respectivamente.

El defensa Ebert Martínez y el mediocampista Marlon López fueron integrados a la convocatoria por el seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa, para los encuentros frente a Costa Rica y Honduras.

En la lista de convocados figuran los atacantes Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica) y Byron Bonilla (Real Estelí), que conocen el fútbol costarricense, y Jaime Moreno y Ariagner Smith, quienes juegan en Indonesia y Lituania, respectivamente.

El primer encuentro de la Azul y Blanco será en casa contra la favorita Costa Rica del experimentado portero Keylor Navas, el 5 de septiembre.

Tras el partido con Costa Rica que será en el Estadio Nacional, en Managua, y para el que ya se han vendido todos los boletos, la selección nicaragüense viajará a Tegucigalpa, donde el 9 de septiembre se enfrentará con Honduras.

Haití completa el cuarto equipo del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026.