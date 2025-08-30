Reinaldo Rueda revela por qué no iba a convocar al Choco Lozano, habla de Alenis Vargas y si Honduras tiene nivel para clasificar

Reinaldo Rueda compareció en rueda de prensa en el inicio de la concentración de la Selección de Honduras, que se preparará para afrontar los duelos contra Haití y Nicaragua. El seleccionador nacional sacó avante la primera ronda, donde clasifico como líder tras enfrentarse en un encuadre con selecciones como Bermudas, Islas Caymán y Antigua y Barbuda. Ahora quiere llegar a su segunda Copa del Mundo con la 'H'. En su exposición, el colombiano confirmó porqué sigue confiando en el Choco Lozano, un jugador lleno de críticas por la prensa y afición, también se mostró feliz por la clasificación del Olimpia, Motagua y Real España a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

LA CONFERENCIA DE RUEDA

La clasificación de los clubes hondureños en Copa Centroamericana: "El autoestima fluye, va a subir el nivel competitivo de nuestros jugadores, la Liga Nacional va a tener un mejor nivel y los jugadores estarán motivados". Sobre Choco Lozano y por qué sigue confiando en él: "Con Antony es con quien mas he hablado, es una situación especial, primero porque es un jugador que se puso la camiseta de Honduras desde los 15 años y esos jugadores merecen respeto y todo lo que significa esa trayectoria. Tal vez no llegó en el momento ideal al Santos y por eso ha sufrido, esa es la exigencia en un jugador de élite como él. Era difícil su convocatoria; era o quitándole la presión no trayéndolo o ratificando que es nuestro capitán, líder, capitán y trayéndolo, a lo mejor hace los goles con los que nos abrazaremos. Con los profes discutía eso al analizar la nómina.



A veces o la saturación mental de tantos partidos o el no jugar, eso afecta al jugador, en España solo jugaba la Copa del Rey y vino a Santos por estar en la selección, vino a México por jugar más seguido por la ilusión que tiene de ir al Mundial. Fue una convocatoria que analicé mucho, la compartí con Antony y él creía que no venía por lo que le había dicho, quería quitarle esa presión, quería protegerlo, que se liberara, pero al final es nuestro goleador y el hombre que tenemos que confiar en él y se recuperará".